Prebivalci Finžgarjeve ceste na Slovenskem Javorniku, ki živijo v neposredni bližini avtomobilskega salona ASP Jesenice, so poziv interventnih služb, naj zapustijo svoja bivališča, vzeli mirno in resno. Iz avtomobilskega salona ob glavni cesti z Blejske Dobrave proti Koroški Beli in Jesenicam se je namreč kmalu po 13. uri začel valiti gost temen dim. Kot so sporočili gorenjski policisti, so zagorele pnevmatike v kletnih prostorih avtomobilskega salona, okoliški prebivalci pa so v medsebojnih pogovorih omenjali tudi zvoke, podobne manjšim eksplozijam.

Gost temen dim se je iz objekta ob glavni cesti vse popoldne valil proti Jesenicam. Interventne službe so cesto kmalu nato zaprle in zavarovale območje ter prepovedale gibanje v njem. Preostalim krajanom Jesenic, Slovenskega Javornika in okoliških krajev pa so svetovale, naj ostanejo doma in poskrbijo, da bodo njihova okna zaprta.

Pozno popoldne gasilcem ognja še vedno ni uspelo pogasiti, zato so sporočili, da bosta območje požara in okolica, vključno s cesto, vsaj do danes dopoldne ostala zaprta. Tudi tistim, ki so morali zapustiti domove, so po besedah Bojana Kosa s Policijske uprave Kranj svetovali, naj se čez noč ne vračajo v svoje domove.

Med požarom ali zaradi dima po zadnjih podatkih policije ni bil nihče poškodovan, nastala je samo gmotna škoda. Tudi vzrokov za požar gasilci in policisti še niso začeli preiskovati, saj jim do zaključka redakcije požara ni uspelo do konca pogasiti. Gasilskim enotam s širšega območja Jesenic in Kranjske Gore so na pomoč priskočili tudi gasilci iz Radovljice in poklicni gasilci iz Kranja. Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, se je sicer nevarnost širjenja ognja zvečer zmanjšala. Da bi preprečili dostop do nevarnega območja morebitnim radovednežem, pa so ob salonu avtomobilov vso noč poleg policistov in gasilcev ostali še občinski redarji. pe