Miran Sirk (Bjana)

Generalno gledano se slovenske penine v 20 letih žal niso kaj dosti spremenile. Povprečni slovenski pivec penin ima še vedno najrajši sladkorne penine. Prihodnost je na strani nas, pridelovalcev suhih penin. Če bi v tujino prodajali sladke penine, ne bi prodali nič. Razviti trg hoče suhe, vedno bolj suhe penine. V Italiji je zdaj moda penin brut zero, kar pomeni suhe penine popolnoma brez sladkorja.

Od kod izvira ta ljubezen do sladkorja, ne vem. Rekel bi, da od zaostalosti, saj ljudje na tem področju niso izobraženi. Večina jih misli, da gre pri polsuhih ali polsladkih peninah za naravne ostanke sladkorja, pri suhih peninah pa mislijo, da gre za kislost. Popolnoma napačno razmišljanje. Suha penina je prav tako harmonična, ampak jo je težje narediti. Slovenskega potrošnika je težko prepričati in izobraziti, da bi pil stvari, ki sodijo v resne sfere penin. Ali ima rad aromatične zadeve z dodatkom umetnih arom ali okus po breskvi oziroma jagodi. Samo na trtah ne rastejo breskve, niti jagode.

Eden od razlogov je gotovo poplava penin iz Štajerske, ki ne dosegajo visokih cen, zato jih ljudje kupujejo in potem mislijo, da gre za prave penine. Štajerci so na področju penin zaostali, to si upam javno trditi in ni me sram tega povedati. Tako je na žalost res.

Generalno gledano je na svetu najtežje prodajati peneča se vina, ker obstajata samo dve kategoriji. Ena je nedotakljiva sfera šampanjcev in druga je prosecco, ki je ekonomsko zelo dostopna in kamor nas poskušajo pridelovalce penečih se vin potisniti zaradi nizkih cen. Ampak čas dela za nas. Dvesto let je na svetu obstajalo samo eno peneče se vino, in to je bil šampanjec. Drugih ni bilo. Pred sto leti so se začela pojavljati prva peneča se vina, narejena po charmat ali tankovski metodi. Pred 40 leti se je začela zgodba v Franciacorti, izjemno uspešna zgodba klasičnih penin v Italiji. Tudi mi bomo prišli na vrsto.

Vedno več bo penečih se vin, vedno manjši bo vakuum med šampanjci in proseccom in vedno več bo izvrstnih avtohtonih vin, ki bodo bolj silili navzgor s cenami proti šampanjcu. Prav na tak način si utrjujejo pot angleška peneča se vina. Ve se, zakaj. Zaradi kakovosti in ker so angleška. Angleški pivci so pripravljeni plačati več za domača vina. Sam bi se šel ubit, če bi bila moja peneča se vina enaka šampanjcem. V mojih vinih se morajo izraziti Brda. V kozarcu moraš začutiti briško zemljo, ne šampanjsko.

Zelo dvomim. Z vsakim vinom, s katerim sem prišel na trg, sem hotel doseči tudi nekaj edukativnega učinka. Če smo leta 1993 prišli na trg kot prvi z brut različico, smo leta 1994 naredili že couvee prestige, ki je bila prva gastronomska penina, ki je bila namenjena pitju ob hrani in ne samo pokanju za rojstni dan in novo leto. Leta 1997 smo dali na trg popolnoma suho penino brut zero, leta 1998 pa brut rose, ki je bil prvo peneče se suho vino rose v Sloveniji. Do takrat je vladalo mnenje, da imajo ženske rade sladko, kar sploh ne drži. S tem suhim rosejem imamo velik uspeh in večina odjemalcev je prav žensk.

Penina je vino za vsak dan, ne samo za novo leto in poroke. Pije se, ko imaš čas, ko se sprostiš in ko se želiš malo pocrkljati.