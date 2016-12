Zlat bikini in lasje, včasih spleteni v dolgo kito, še raje pa v dve »žemlji«, so bili del podobe, ki se je številnim oboževalkam, predvsem pa oboževalcem Vojne zvezd za vedno vtisnila v spomin. Carrie Fisher se je z vlogo princese Leie v Vojni zvezd zapisala v hollywoodsko zgodovino, čeprav se je slavi in medijski izpostavljenosti bolj ali manj izogibala, saj je bila njenim posledicam izpostavljena že doma.

Carrie se je namreč rodila pevcu Eddieju Fisherju in igralki Debbie Reynolds, katerih zvezdniški zakon se je razdrl, ko je bila stara komaj dve leti. Njen oče je takrat odšel z igralko Elizabeth Taylor, tesno ženino prijateljico in vdovo njegovega najboljšega prijatelja Mika Todda. Že v otroštvu soočena s hollywoodskim škandalom se je bolj kot igri posvečala knjigam in bila sprejeta na zasebno fakulteto Sarah Lawrence College, a je šolanje opustila, ko je sprejela vlogo v Vojni zvezd.

Med tednom Leia in Han, konec tedna Carrie in Harrison

Vojna zvezd, ki velja za najbolj donosno filmsko franšizo vseh časov, leta 1976, ko so snemali prvi del, vsaj po mnenju Carrie Fisher ni obetala veliko. Čeprav je bila navdušena nad scenarijem, večjega uspeha ni pričakovala, predvsem pa ne slave, ki je sledila. Previdna zaradi usode svojih staršev se za vlogo sicer raje ne bi odločila.

Kar je sledilo, je zgodovina, ki pa je novembra letos, ko je igralka izdala avtobiografijo z naslovom The Princess Diarist, dobila še sočne podrobnosti. Igralka je namreč 40 let po snemanju prvega dela javno priznala, da je imela v času snemanja 3-mesečno razmerje z igralcem Harrisonom Fordom, ki je bil takrat že poročen in je imel dva otroka. Carrie, ki je bila takrat stara 19 let, in Harrison, ki jih je imel 33, sta se zapletla na rojstnodnevni zabavi režiserja filma Georgea Lucasa. Romanca je bila tako intenzivna, da se je igralki zdelo, kot da med tednom obstajata samo Leia in Han, za konec tedna pa samo Carrie in Harrison.

Ker je Ford takrat igral enega od glavnih junakov v vesoljski sagi, so jo ob razmerju prevevali občutki negotovosti, še posebej zato, ker je bila sama razigrana najstnica, in kot se je izkazalo pozneje, tudi zelo zabavna oseba, Ford pa zadržan, tih, skorajda dolgočasen, nečustven in nedostopen moški. Ljubezen se je končala s snemanjem filma, medtem ko je zveza na platnu med Leio in Hanom postala večna.