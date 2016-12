Bolj kot dejstvo, da so se na nepremičninskih spletnih straneh znašli bohinjski hoteli v lasti Zmaga Pačnika in Japca Jakopina, presenečajo njihove vrtoglave cene, po katerih jih lastnika nameravata prodati. Sedem milijonov evrov na primer znaša prodajna cena uničenega nedelujočega hotela Zlatorog v Ukancu. Po nekaj letih zapuščenosti ga je načel zob časa. Da je hotel v slabem stanju, je jasno že naključnim mimoidočim. Del, v katerem so delovali savne in plavalni bazen, se je delno porušil in pokopal tudi inštalacije, notranjost hotela pa je prav tako dodobra izpraznjena.

Prenapihnjene cene Nepremičninski oglas za prodajo hotela Zlatorog denimo sodi med zelo nenavadne. Podrobnejšega opisa objekta, ki se prodaja, ni. Zapisano je le, da gre za zgrajenega leta 1965. Med fotografijami pod ceno pa je tudi bližnji istoimenski kamp. Ali je v astronomsko ceno vključen tudi ta, lahko potencialni kupci zaradi odsotnosti opisa le ugibajo. Druge hotele lastniki prodajajo po nižjih cenah. Ski hotel Vogel in legendarni hotel Bellevue, v katerem je bivala in ustvarjala znana pisateljica Agatha Christie, staneta vsak po tri milijone evrov, dva milijona več znaša cena za hotel Bohinj, za apartmaje Triglav pa bi lastniki želeli prejeti 1,8 milijona evrov. »Za nakup Ski hotela Vogel smo bili pred leti zainteresirani v družbi Žičnice Vogel, saj gre za največje prenočitvene zmogljivosti, ki bi zaokrožile našo ponudbo na Voglu,« pravi predsednik uprave Žičnic Vogel Boštjan Mencinger. »A po tej ceni se zdaj za nakup ne zanimamo in ostajamo pri drugih prioritetah, kot sta ureditev oskrbe z vodo in širitev tehničnega zasneževanja smučišč. Vsota je glede na primerljive objekte denimo v Kranjski Gori precej visoka, treba pa se je zavedati, da bi hotel potreboval velik denarni vložek,« opozarja Mencinger.