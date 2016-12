Letos mineva šestdeset let od uradnih začetkov podjetja Iskra Mehanizmi v Lipnici. Da gre podjetju dobro, med drugim priča tudi nov objekt v skritem kotičku Gorenjske, ki je zaradi potreb po novih prostorih zrasel letos poleti. Podjetje je znano po izdelovanju komponent za avtomobilsko industrijo, med drugim izdelujejo avtomobilske tempomate, ter tehničnih izdelkov za različna podjetja, uveljavljajo pa se tudi na področju medicine.

Preživeli so izgubo jugoslovanskega trga

Začelo se je v okviru kranjske Iskre z urami, pripoveduje šele tretji generalni direktor podjetja Marjan Pogačnik. »Podjetje se je razvilo iz finomehanične delavnice, ki je bila v stavbi današnje uprave. Poleg ur so bili med prvimi izdelki števci in številčniki.«

Proizvodnja se je širila vse do razpada nekdanje Jugoslavije, potem pa so se zaradi izgube trga znašli v težavah. Rešilna bilka je bilo takrat sodelovanje s Philipsom, s katerim so v Iskri Mehanizmih povezani še danes in so zanj razvojni dobavitelj. V sodelovanju z njim zdaj vstopajo tudi na področje medicine. V Kamniku izdelujejo dva medicinska izdelka. »Naš strateški cilj je, da tudi tu postanemo razvojni dobavitelj, kot smo v avtomobilski industriji,« je povedal Pogačnik.

Letos se lahko pohvalijo z okoli 62 milijoni evrov prometa, poslovno leto pa bodo končali z večjim dobičkom kot v zadnjih letih. V proizvodnjo, opremo in razvoj so letos vložili tri do štiri milijone evrov. Podjetje z bogato tradicijo pa spada tudi med pomembne zaposlovalce na tem območju. V lipniških obratih dela okoli 350 ljudi, v Kamniku približno 150, 100 zaposlenih imajo v Bosni, kjer izdelujejo samo komponente. Večina lipniških zaposlenih prihaja iz bližnje okolice, vozijo pa se tudi iz Ljubljane, Jesenic in Škofje Loke. Ker za vse nimajo dovolj parkirnih mest, so lani poskusili z avtobusi, a se ni izteklo po načrtih.