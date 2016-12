Psi, ki živijo s svojimi ljudmi, in se ti ljudje z njimi aktivno ukvarjajo, kamor spadajo sprehodi, iskanje igrač, socializacija, kinološki športi ali kar koli drugega, kar mentalno in fizično sprošča kosmatinca, ne bodo osamljeni v času, ki ga preživite na delovnem mestu. Zapomnite si: kuža potrebuje počitek, veliko spanja in miru, psi, ki so pod nenehnimi vplivi okolja, pa bodo prej ali slej razvili različne oblike vedenjskih težav.

V dom nikoli ne pripeljite psa, katerega delovna naloga bi bila, da dela družbo drugemu psu. S tem silite v vrsto težav. Pred nakupom drugega psa si je treba odkrito odgovoriti na številna vprašanja o vzgojenosti prvega psa, možnosti aktivnega preživljanja časa z vsakim psom posebej, vzgajanju in socializaciji obeh psov, finančnih zmožnostih itn. Dejstvo je, da če si težko utrgate čas za aktivnosti z enim psom, bo še težje življenje z dvema. Zaradi pomanjkanja aktivnega sodelovanja z vami bosta psa sčasoma postala sama sebi zadostna, živela bosta svoje pasje življenje, ki bo oblikovalo takšne in drugačne (nenadzorovane) vedenjske vzorce, in postali boste samo še živa posoda za hrano in vodo. Skratka, ustvarili boste nemogočo situacijo, zato razmišljanje v opisano smer odsvetujem.

Igra med psi – da, ne ali nekaj vmes

V sklepu strnimo razmišljanja o pasjem medsebojnem druženju in nanizajmo nekaj možnih slabosti nenadzorovane pasje igre. Strah, negotovost v prisotnosti drugih psov (umikanje, poleženost ušes, spodvitost repa, oblizovanje, obračanje pogleda vstran, vzpenjanje na skrbnika), pogosto manifestacijo znamenj ustrahovanja (grožnja, lajanje, nasršenost) opazimo pri psih, ki jih drugi partnerji v igri podrejajo, lovijo, stresajo, potisnejo v brezizhoden položaj…

Vznemirjenje v navzočnosti drugih psov, izrazito manifestacijo želje po druženju, igranju s psi opazimo pri psih, ki so bili med igralnimi partnerji vodilni in jim je bila kot mladičem igra predstavljena kot največja zabava.

Nenadzorovana pasja igra prinaša oblikovanje neželenih vedenjskih vzorcev, kot so grizenje, skakanje, lajanje, izsiljevanje, varovanje virov in prostora. Kuža ne razvije odnosa in sodelovanja s skrbnikom, pasja družba pa prevlada nad človeško, kar vodi do številnih vedenjskih težav, kot so vlečenje na povodcu, neupoštevanje skrbnikovih zahtev, neodzivnost na klic, pasji pretepi in spopadi.

Protiutež slabostim nenadzorovanega pasjega druženja so prednosti, ki jih prinaša psu druženje s skrbnikom. Resda oblikovanje partnerskega odnosa med skrbnikom in psom zahteva aktivno sodelovanje človeka, vendar so rezultati neprecenljivi in se zanje splača potruditi. Kajti nič ne more nadomestiti brezpogojne ljubezni, sreče in pripadnosti, vezi, ki jo s psom stkemo med usmerjenimi skupnimi aktivnostmi.

