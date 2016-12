Dlaka se pri psih lahko prezgodaj obarva sivo zaradi tesnobe in stresa, je pokazala raziskava, objavljeni v najnovejši izdaji zbornika Znanost o vedenju živali, soavtorica katere je bila tudi svetovno znana strokovnjakinja živali Temple Grandin. V študiji, ki so jo opravili na univerzi v Illinoisu, je sodelovalo 400 psov, starih štiri leta ali manj, saj običajno kužki pri teh letih še ne osivijo. Rezultat študije je znanstvenike presenetil, saj je pokazal, da je siva dlaka povezana s stresom, ki ga doživlja pes. »Raziskava je pokazala še en vidik, po katerem sta si človek in pes podobna, saj se očitno podobno odzivamo na stres. Seveda pa siva dlaka ali lasje niso nujna posledica stresnega okolja, saj lahko osivimo iz povsem drugačnih razlogov. Če poenostavim – samo zato, če ima kuža sivo dlako, če ne pomeni, da je pod hudim stresom,« je rezultate raziskave komentiral Matt Kaeberlein, profesor in eden od vodij projekta o staranju psov na univerzi Washington.

Kaj storiti, če je vaš pes pod stresom? Obiščite veterinarja ali strokovnjaka za vedenje psov, svetujejo avtorji raziskave. Treba je namreč odkriti vzroke, zaradi katerih je kuža pod stresom in kako jih odpraviti. Sicer pa so kužki pod stresom največkrat takrat, ko ostanejo sami doma. »Pse smo vzgojili v družabna bitja, potem pa jih cele dneve puščamo doma brez kakršnekoli družbe,« je mnenje Grandinove. »Nekateri kužke odpeljejo v vrtec, drugi jih pustijo pri prijateljih. Če vaš pes slabo prenaša osamljenost, mu morate priskočiti na pomoč,« je prepričana.