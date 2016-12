Božični filmi, ki so tako neumni, da so ob njih celo pregovorno neumni božični filmi dobri. Pozabite torej na Čudovito življenje, na Čudež na 34. ulici in na Beli božič, pred vami je deset filmov, ki so tako neumni, kot bi jih posnel najslabši režiser vseh časov Ed Wood, ki seveda ni snemal božičnih filmov.

Božiček užene marsovce (1964) Film z originalnim naslovom Santa Claus Conquers the Martians je na vseh lestvicah vseh časov med najslabšimi. Marsovska otroka Girmar in Bomar po mnenju mame Momar in očeta Kimarja preveč gledata zemeljsko otroško televizijo, še posebej programe, v katerih nastopa Božiček. Oče zbere še nekaj v zeleno oblečenih marsovcev, ki gredo vprašat za nasvet svojega starosto, 800 let starega Chochema. Ta jim svetuje, da naj otroke začnejo vzgajati manj togo in jim dajo več svobode. Marsovci njegove besede razumejo tako, da s svojo najboljšo vesoljsko ladjo odpotujejo na Zemljo in ugrabijo Božička. Na koncu zgodbe se Božiček vrne na Zemljo, Mars pa dobi svojega Božička. V filmu nič hudega slutečega gledalca med drugim odvrne tudi kričeča, minimalistična kostumografija. Film je režiral Nicholas Webster, v njem pa je edina znana oseba takrat enajstletna Pia Zadora, ki je debitirala v vlogi marsovske deklice. Film o Božičku in marsovcih je tudi na lestvici 50 najslabših filmov vseh časov.

Božiček (1959) Star mehiški film z naslovom Santa Claus, pa tudi Santa Claus vs Devil, torej Božiček proti Satanu, ki se je v prevedeni angleški verziji vrtel tudi drugod, ponuja Božička v milo rečeno čudni luči. Možakar je obdan z množico nenavadnih likov, recimo s čarovnikom Merlinom z nenavadnimi jeleni, s čudnimi otroki… Po drugi strani se Satan odloči, da se bo Božička znebil, natančneje, da bo otroke odvrnil od njega. Kako? Preprečil mu bo, da bi dobri mož otrokom razdelil darila. Jasno, Satanu ne uspe in vsi otroci dobijo, kar so si zaželeli.

Božiček z mišicami (1996) Santa with Muscles, kot je originalen naslov filma, je na pol akcijska božična komedija, v kateri rokoborec Hulk Hogan igra milijonarja, ki se po udarcu v glavo zbudi prepričan, da je Božiček. Mišičasti športnik v svoji novi vlogi rešuje otroke iz sirotišnice pred zlobneži in, jasno, na koncu vse uredi. Božična akcija je na vseh lestvicah najslabših filmov vseh časov in če vemo, da so ob milijonskih vložkih na blagajnah zaslužili le 220.000 dolarjev, je jasno, da tudi publike ni preveč zanimal in niti približno ni pokril stroškov.

Reševanje božiča (2014) Ko je neki film nominiran za najslabši film leta v kar šestih kategorijah, je šlo nekaj zelo narobe. Od šestih je dobil kar štiri zlate maline: za najslabši film, najslabši scenarij, najslabšega glavnega igralca in najslabši filmski par. Kirku Cameronu, ki je na stara leta tudi v zasebnem življenju srečal Jezusa, se ni uspelo zadržati in je tudi v filmu opozoril na svojo vero. Film Saving Christmas ima namreč eno samo sporočilo: vrnimo božiču Jezusa. Kritika sodobne potrošniške družbe, kjer gre vsem za denar, vera v Jezusa pa je največkrat na zadnjem mestu.

Krvavi Božiček (2005) Med parodijami na božične filme je nekaj razmeroma uspešnih (Pokvarjeni Božiček), Santa's Slay pa je šel čez rob dobrega okusa. Božiček je v tem kanadskem filmu pravzaprav Satanov sin, ki za božič v majhnem zasneženem mestu kot za stavo pobija vse, ki se mu postavijo po robu, cele družine, otroke, starke… V vlogi zlobneža se je poskusil sloviti rokoborec in igralec ameriškega nogometa Bill Goldberg, pa tudi drugače je producentom uspelo za milo rečeno sumljiv film zbrati močno igralsko ekipo: Saul Rubinek, James Caan, Fran Drescher…

Kako se izogniti božiču (2004) Film Christmas With Kranks dokazuje, da se še tako izvrstni mojstri peresa, kot je John Grisham, težko izognejo božičnim limonadam. Legendarni pisatelj solidnih kriminalk (Pelikanovo poročilo, Čas za ubijanje, Firma, Klient, Zadnji porotnik) je namreč napisal roman Skipping Christmas, po katerem so posneli film, v katerem blestita Tim Allen in Jamie Lee Curtis, zakonca, ki si želita končno preživeti mirne praznike brez svoje hčerke. Hočeta odpotovati na Karibe. Pa ne gre, v zgodbi, nabiti z božičnimi klišeji, ostaneta doma, kot se spodobi.

Jack Frost (1998) Ena najbolj solzavih božičnih filmskih zgodb se v enem stavku sliši takole: eno leto potem, ko je v prometni nesreči umrl, se oče vrne k svojemu sinu v podobi sneženega moža. Oče (Michael Keaton) je bil glasbenik, ki se je pogosto selil s prizorišča na prizorišče in je bil premalo doma s svojo družino, predvsem s sinom (Joseph Cross), zato ima zgodba seveda neko logiko. Ki pa je ne kritiki, ki so film bolj ali naj razsuli, ne publika – filmarji so izgubili več kot 50 milijonov dolarjev – niso dobro razumeli.

Vojna zvezd – praznična predstava (1978) »Če bi imel dovolj časa in macolo, bi izsledil vse kopije tega filma in jih uničil,« je izjavil George Lucas, oče serije kultnih filmov Vojna zvezd. In res, praznična predstava je negledljiva. Zgodba, v kateri nastopajo vsi najpomembnejši akterji Vojne zvezd (Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher… ), je sicer enostavna: popularen kosmatinec Chewbacca bi rad obiskal svoje sorodnike, na poti pa ekipo čakajo mnoge zgode in nezgode, da o plesnih in pevskih točkah iz vesolja niti ne govorimo.

Sam doma 3 (1997) Home Alone 3 je zadnji del trilogije, ki so jo še posneli za kinematografe. Četrti del je šel samo še na televizije. Verjetno je največja težava filma v tem, da je Macaulayja Culkina, ki je nastopal v prvih dveh nadaljevanjih, v vlogi nagajivega in iznajdljivega dečka zamenjal nov igralec Alex D. Linz. Tudi preostala zasedba je manj zvezdniška, čeprav se v stranski vlogi pojavi Scarlett Johansson. Zgodba? Osemletni poba je sam doma, zaradi noric, in tokrat obračuna z mednarodno tolpo, ki je ukradla skrivni računalniški čip z ministrstva za obrambo ZDA.