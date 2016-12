Na MDS sklepamo, da je pri komunikaciji s KDD prišlo do manjšega nesporazuma. Če nekdo po sklepu o dedovanju podeduje delnice, še ne pomeni, da so njegova last in da lahko z njimi razpolaga. Če želi delnice prevzeti, mora najprej pri KDD urediti prenos teh delnic na svoje ime. To ne nazadnje velja za vsako vrsto premoženja. Postopek prevzema delnic iz naslova dedovanja poteka tako, da dedič na KDD poda vlogo za prevzem delnic, priložiti pa mora sklep o dedovanju in številko trgovalnega računa (pri katerikoli borzni hiši), kamor želi, da se mu delnice prenesejo. KDD nato dediču posreduje plačilni nalog (prenos delnic po sklepu o dedovanju stane dobrih 9 evrov) in po poravnavi plačilnega naloga dedič dobi potrdilo, da so delnice uradno prepisane na njegovo ime. Če želi dedič delnice opustiti, mu ni treba storiti ničesar. Do izvedbe prenosa delnic na njegovo ime namreč ni lastnik teh delnic in mu jih seveda zato tudi ni treba opustiti, saj niso njegova last, temveč ima zgolj listino (sklep o dedovanju), ki določa, da delnice lahko postanejo njegova last, če to želi.

Sklepamo, da gre za delnico MR1R, torej za delnico družbe M1, d. d., Ljubljana. Tečaj na borzi znaša 0,30 evra, tako da bralki svetujemo, naj delnico opusti. Opustitev je na sedežu KDD v Ljubljani brezplačna.

Dokler zapuščinska razprava ni končana in dediči ne dobijo pravnomočnega sklepa o dedovanju, žal nihče ne more razpolagati z delnicami, tako da je treba počakati na obravnavo. Pri NLB je strošek prenosa delnic z registrskega računa na trgovalni račun 2 evra za posamezni sklop delnic. Torej, če gre za delnice Krke in Petrola, to pomeni dvakrat po 2 evra. Glede vodenja računa pa je strošek odvisen od vrednosti delnic. 130 delnic Krke in 6 delnic Petrola je ta trenutek vrednih okoli 9.000 evrov. Ob predpostavki, da se vrednost ne bo bistveno spreminjala, bi letni strošek vodenja računa pri NLB znašal dobrih 15 evrov.