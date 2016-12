Flisar je v prav vseh vožnjah do velikega finala osvojil prvo mesto, nekaj težav je imel zgolj v polfinalu, kjer je po stiku z Arnaudom Bovolentajem za trenutek padel na tretje mesto, a se kmalu vrnil na prvo. Slovenec je nato v velikem finalu vodil od starta do cilja, na koncu pa za seboj pustil Avstrijca Christopha Wahrstötterja, Francoza Bovolento in Kanadčana Davida Duncana in se v skupnem seštevku prebil na drugo mesto.

Flisar je sicer postal šele drugi smučar, ki mu je na prednovoletni turneji uspelo zmagati dvakrat, enak dosežek ima tudi vodilni v skupnem seštevku, Francoz Frederic Chapuis.