Trump do zmage brez težav z elektorji

Ameriški elektorji so v ponedeljek izpolnili voljo ljudstva in za 45. predsednika Združenih držav Amerike izvolili Donalda Trumpa. Rezultati sicer še niso uradni, saj bodo glasove elektorjev prešteli šele 6. januarja na skupnem zasedanju kongresa. Vendar pa je že znano, da se ni zgodil malo verjetni scenarij, po katerem bi moralo najmanj 37 republikanskih elektorjev glasovati proti volji volilcev v njihovih zveznih državah. Kar nekaj skupin v ZDA je sicer elektorje prepričevalo za takšen korak, ki bi Trumpu onemogočil elektorsko večino, letos tako ni manjkalo niti grozilnih pisem in telefonskih klicev elektorjem. Toda Trump je na koncu dobil najmanj 304 elektorske glasove, Hillary Clinton pa najmanj 227 (vsi še niso prešteti).