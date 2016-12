Potem ko so na Kitajskem sporočili, da bodo za zagotavljanja ciljne stopnje rasti začeli izvajati ukrepe (nižja obdavčitev za nakup druge nepremičnine, lažji dostop do bančnih virov financiranja…) za spodbujanje aktivnosti v gradbenem in nepremičninskem sektorju, smo bili priča obratu trenda na področju surovin. Ne preseneča podatek, da so letos najvišjo donosnost dosegli prav tisti materiali, ki se jih največ uporablja v gradbeništvu. Donosnost železove rude, potrebne za izdelavo železa in jekla, je do sredine decembra v ameriških dolarjih zrasla za več kot 80 odstotkov. Železovi rudi sledita cink, ki se uporablja pri procesu galvanizacije jekla, donosnost katerega se je povečala za 62 odstotkov, in jeklo s skoraj 50-odstotnim donosom. Na dnu lestvice donosnosti najdemo plemenite kovine, ki zaradi privlačnih donosov na delniških in obvezniških trgih niso pritegnile zanimanja vlagateljev.

Po februarskem dnu, ko se je s surovo nafto trgovalo po ceni manj kot 30 dolarjev za sod, so se začela pogajanja med največjimi svetovnimi proizvajalkami o začasni zamrznitvi rasti ponudbe. Umik kvotnega sistema s strani naftnega kartela OPEC, ki je do nedavnega, s prilagajanjem ponudbe agregatnemu povpraševanju, služil za zagotavljanje stabilne cene surove nafte, je v zadnjih letih na naftne trge vnesel veliko nestanovitnosti. Po celoletnih pogajanjih so decembra končno sklenili sporazum in upamo lahko, da se bo na energetske trge vrnilo nekaj potrebne stabilnosti. Cena nafte je letos zrasla za 20 odstotkov.