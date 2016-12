Eden od mrličev leži v košarkarskem dresu kluba Los Angeles Lakers, pokojnica ob njem je oblečena za zabavo. Neki človek je še živ, a ravnokar soočen z neizbežno smrtjo, dva mrliča pozirata kot na modni brvi. Eni izžarevajo spokojnost, drugi, posneti tik po obdukciji, neizprosno opominjajo »memento mori«.

Fotografska razstava posmrtnih portretov z naslovom Zadnji pogled v galeriji Photon daje vpogled v aktualno stanje tega žanra z dolgo zgodovino, ki sega daleč v čase pred pojavom fotografije, v evropsko srednjeveško slikarstvo in kiparstvo s posmrtnimi maskami. Razstavo je porodilo vprašanje, kje je danes (še) mogoče videti posmrtni portret in kakšne so njegove implikacije, pravi Jasna Jernejšek, kuratorka razstave, ki je na to temo tudi magistrirala. »Posmrtna fotografija žalujočim služi kot spomin na umrlo osebo, istočasno pa naj bi omogočila zavedanje in sprejetje realnosti smrti,« povzema bistveno njenega nastanka in zgodovinskega razvoja kuratorka.

V družinski album ali v vežo

Posmrtna fotografija je bila včasih splošno sprejeta: prakso so po eni strani oglaševali, po drugi strani pa na to kažejo uporaba, hramba in postavljanje teh fotografij na ogled. V 19. stoletju so ljudje v ZDA posmrtne fotografije in pogrebne slike uporabljali na enak način kot druge fotografije – uokvirili so jih in obesili v vežah, na hodnikih, spalnicah in dnevnih sobah, jih vložili v albume, nakit ali denarnice. Družinske albume so svojci kazali, ko se je zbrala širša družina, ali pa so jih hranili v posebni škatli ali na posebnem mestu, do katerega je bil dostop omejen. Pri nas se tovrstnih fotografij ni razstavljalo na vidnih mestih, pravi Jasna Jernejšek.

Posmrtna fotografija je bila pogosto zadnji in edini spomin na umrlega, posebno v primerih smrti dojenčkov in otrok. Namen nekaterih posmrtnih fotografij je posneti zadnjo skupno družinsko fotografijo. Materialnost, oprijemljivost posmrtne fotografije kot objekta je eden od razlogov, zakaj ima lahko tolažilno funkcijo, saj postane miniaturni nadomestek umrlega in zbuja željo po dotiku ali spomin na to. Eden od bolj pragmatičnih razlogov za naročilo posmrtnih fotografij je pošiljanje fotografij oddaljenim sorodnikom, ki se niso mogli udeležiti pogreba, kot spomin na umrlega in kot dokaz, da je bilo za pogreb lepo poskrbljeno, razlaga sogovornica.