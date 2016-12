Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so doslej prešli vse stopnje na lestvici od vročega do hladnega. Potem ko je pred kratkim na predstavitveni obisk v Ljubljano prišel novi hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier, so očitno prišli vsaj do stopnje mlačno, čeprav z gostiteljem Karlom Erjavcem nista celega pogovora opravila v diplomatskih rokavicah.

Ministra sta izmenjala kar nekaj pikrih na račun tehničnih ovir na meji in umika Hrvaške iz arbitraže, a sta se vseeno dogovorila, da obudita stalno mešano meddržavno komisijo za obmejno sodelovanje, nastalo na podlagi sporazuma o obmejnem sodelovanju (SOPS).

Člani komisije so se včeraj v Zagrebu tudi srečali. Prvič po dobrih šestih letih. To, da komisija znova začne delovati, je bil tudi edini konkretni dogovor novembrskega ljubljanskega spoznavnega dopoldneva ministrov.

Kako mimo tehničnih ovir Sestanek komisije je pokazal, da je bil prepotreben, saj se je nabralo precej vprašanj in problemov, za katere državi nista iskali rešitev. Kot so sporočili iz slovenske delegacije, ki jo je vodil veleposlanik Andrej Grasselli, je stalna mešana komisija obravnavala več zadev, ki so pomembne za lajšanje življenja ljudi v obmejnem območju. Slovenska delegacija je izpostavila težave obmejnih ribičev, vprašanja glede obratovanja nekaterih mejnih prehodov, obnovo mostov v obmejnem območju ter nekatere čezmejne projekte. Po besedah veleposlanika »so pregledali celotno paleto vprašanj, pomembnih za obmejni promet in sodelovanje tamkajšnjega prebivalstva na eni in drugi strani. Dogovorjen je sestanek podkomisij stalne mešane komisije, ki bodo pripravile vse potrebno za naslednji sestanek.« V skupni izjavi komisije, ki jo je na hrvaški strani vodila glavna pravna svetovalka na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andreja Metelko Zgombić, so v sporočilu za javnost zapisali, da so obravnavali različna vprašanja, povezana z načinom prehoda meje prebivalcev v obmejnem pasu, še posebej tistih, ki jim je bil zaradi tehničnih ovir na nekaterih lokacijah prehod onemogočen ali zelo otežen. Dogovorili naj bi se, kako te težave odpraviti.