Pravočasno pošljite vabila Da ne bodo vaši prijatelji svoje prisotnosti potrdili kje drugje, jim pošljite vabila pravočasno. Tako boste točno vedeli, koliko jih pride. Ni hujšega kot odgovor: Žal sem že zmenjen drugje.

Ne poskušajte narediti vsega sami Načrtovanje zabave zahteva pomoč. Še posebno če boste povabili veliko ljudi. Preračunajte, koliko hrane in pijače boste potrebovali, in naj vas ne bo sram prositi gostov za denarni prispevek. Skupaj s svojim asistentom pripravite glasbo, zvočnike in vse, kar potrebujete za predvajanje glasbe. Za velike zabave angažirajte več ljudi za pomoč.

Izberite temo Če imate čas in sredstva, si privoščite tematsko zabavo. Osemdeseta? 1001 noč? Morda disko vročica? Havaji? Kar koli izberete, zagotovo povejte prijateljem, da je tematsko oblačilo obvezno. Boste videli, kako zabavno bo opazovati izvirnost. Nagrada za najboljšega bo še povzdignila kreativnost …

Okrasite stanovanje Obvezno uporabite lučke, ampak odstranite božično okrasje. Silvestrovo je zabava, ne tih spokojen večer. Nujno kupite zabavne piščalke, klobuke in vse mogoče kičasto okrasje. Če pričakujete, da se bo zabava zelo razživela, ne uporabite sveč.

Pripravite prenočišča in postavite hišna pravila Nobena zabava nima predvidljivega konca, še posebno. če je prisoten alkohol, zato svojim gostom, ki niso sposobni voziti, vzemite ključe avtomobila in jih spravite spat. Če se pri vas ne kadi, prosite povabljence, naj to upoštevajo. Ponudite jim alternativo (balkon, odprto okno, dvorišče …). To je vaš dom in bo ostal vaš dom tud takrat, ko bodo povabljenci odšli.

Ne pretiravajte s kulinaričnimi specialitetami Na novo leto nihče ne pričakuje postrežene večerje, zato pripravite nekaj pladnjev hrane, ki se je s prsti. Zagotovo nočete lastne zabave preživeti v kuhinji? Če gostje ponudijo svoje dobrote, ne skoparite z glasnim in jasnim da! Pijačo naj si vsak sam postreže iz hladilnika. Zagotovo nočete biti rezervni natakar.

Pripravite program Ne čakajte, da se bo zabava razživela sama od sebe. Pripravite si igre, zabaven program, igrajte twister … kar vas bo spravilo v pogon že takoj na začetku.

Zabavo najavite sosedom Čeprav je silvestrovo, to še ne pomeni, da so vaši sosedje pripravljeni celo noč poslušati razgrajanje. Opravičite se jim že vnaprej in jim nesite kakšno božično darilce. Tako si boste prihranili negodovanje in zagovarjanje pred možmi v modrem ravno na vrhuncu zabave.