Kakšna je najprimernejša temperatura v stanovanjskih prostorih pozimi?

Na temperaturo, vlažnost in kakovost zraka v našem bivališču vpliva mnogo dejavnikov. Med pomembnejšimi so lokacija in način gradnje, toplotna izolacija, starost in dotrajanost objekta (na primer oken in vrat), število članov gospodinjstva in seveda tudi način ogrevanja.