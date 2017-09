Najpomembnejši obrok je zajtrk

Res je – zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, še posebno, kadar govorimo o odraščajočih otrocih, ki morajo biti dan za dnem pripravljeni na vse naporne šolske izzive. V nadaljevanju boste našli nekaj sestavin, ki bodo zajtrk vaših otrok spremenile v pravi zajtrk prvakov.

Žitarice in mlečni izdelki: Žitarice so odličen vir energije, ki bo vašim otrokom omogočila, da ostanejo zbrani in pozorni skozi ves dan. Za odličen dodatek k žitaricam lahko poskrbite s pomočjo mleka ali jogurta – oba namreč podpirata razvoj možganskih celic.

Oreščki in sadje: Če imajo vaši otroci raje lažji zajtrk, je za njih popolna izbira kombinacija sadja in oreščkov. Oreščki so znani po tem, da spodbujajo delovanje možganov, sadje pa bo poskrbelo še za dovolj možganskega goriva v obliki hranljivih vitaminov in mineralov.