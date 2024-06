Predzadnji tekmovalni dan dan je v dopoldanskem delu evropskega prvenstva v atletiki najprej razočarala Anita Horvat. V polfinalu teka na 800 m je namreč s časom 2:04,30 zasedla zadnje 16. mesto. Slovenka je po 600 metrih izgubila priključek s skupino ter zapravila priložnost, da bi se uvrstila v veliki finale. Njene ambicije so bile sicer še višje, saj jo je zanimala le kolajna. »Ni mi šlo po načrtu. Skupino sem spustila zato, ker sem se spotaknila in izgubila tekmovalni ritem. Ne bi rekla, da sem prišla v Rim slabo pripravljena. Nisem še v tekmovalnem ritmu. Počutim se slabo. Morala se bom soočiti s porazom ter se ozreti proti olimpijskim igram v Parizu,« je bila razočarana Anita Horvat.

Najhitrejša v drugem polfinalu je bila s časom 2:00,11 Francozinja Lena Kandissounon. Prva polfinalna skupina je bila izjemno hitra, saj je prva in edina favoritinja za zlato kolajno Kelly Hodgkinson narekovala oster ritem ter v soloteku prečkala ciljno črto s časom 1:58,07. Tekmice so Britanki le sledile, kar četverica med njimi pa je dosegla osebne rekorde. Šest tekmovalk je teklo pod dvema minutama, pet med njimi pa se jih je uvrstilo v finale, saj sta bili v tej skupini najhitrejši atletinji tudi po času. Po izpadu Anite Horvat je jasno, da Slovenija zadnji tekmovalni dan ne bo imela svojega predstavnika.

Kar neverjetno se zdi, da je bila slovenska skakalka Neja Filipič še četrtič v Rimu najboljša v zadnjem skoku. V kvalifikacijah skoka v daljino je namreč v tretji seriji skočila 653 cm ter se za osem cm približala osebnemu rekordu, kar pa ni zadostovalo za uvrstitev v finale. Z 18. mestom ga je zgrešila za deset cm. Daleč najboljša je bila v kvalifikacijah Nemka Malaika Mihambo, ki je skočila kar 703 cm. »Dolgo časa nisem skakala v daljini, nazadnje januarja na prvi dvoranski tekmi leta. Potrebovala sem pet ogrevalnih skokov in tri tekmovalne, da sem ujela pravi ritem. Lahko rečem, da sem z dosežkom zelo zadovoljna, saj na veliki tekmi še nisem preskočila 650 cm. Moji cilji so še naprej usmerjeni predvsem k troskoku, kjer bom 30. junija dobila dokončno potrditev, da sem uvrščena na olimpijske igre,« je bila zadovoljna Neja Filipič, ki si bo Rim zapomnila predvsem po sedmem mestu v troskoku.

Za drugo slovensko razočaranje dopoldanskega sporeda poskrbela slovenska štafeta 4x100 m. V zadnji predaji jim je namreč padla na tla štafetna palica in Slovenija je drugič zapored, po nastopu na balkanskem prvenstvu, ostala brez uvrstitve. Štafetne palice si nista izmenjali Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik. »Zelo smo razočarani. Moramo pogledati posnetek in videti, kaj je bil razlog za napako,« je pojasnil Jernej Gumilar.

Vrhunec petega tekmovalnega dne slovensko reprezentanco čaka ob 21.05 in 21.30. Najprej bo Matic Ian Guček nastopil v finalu teka na 400 m z ovirami, kasneje pa bosta v teku na 10.000 m nastopili Klara Lukan in Liza Šajn.