Deklica je domnevno izginila okoli 21. ure v nedeljo zvečer. Starši so njeno izginotje prijavili policiji v ponedeljek okoli 3. ure zjutraj. Policisti so preverili varnostne posnetke, ki so razkrili, da je vstopila v avtomobil. Kmalu so ugotovili, da je ta pripadal njenemu stricu. Ta je bil leta 2017 aretiran zaradi posilstva nekega drugega 14-letnega dekleta, leta 2020 pa je bil obsojen na devet let zaporne kazni. Zaporne kazni vseeno ni prestajal, temveč je bil izpuščen pod pogojem, da se redno javlja policiji.

Ko ga je policija aretirala zaradi suma ugrabitve 11-letne Vasiliki, je več ur trdil, da z njenim izginotjem nima ničesar, kasneje pa je ujet na laži priznal, da je ubil svojo nečakinjo. Policiste je odpeljal na mesto, kjer je odvrgel njeno truplo. Ni znano, ali je dekle poleg smrtne rane utrpelo še kakšne druge poškodbe. Prav tako policisti še niso našli izvijača, s katerim jo je domnevno ubil. Stric naj bi priznal, da je izvijač zaril deklici v vrat.

Javnost je razburil tudi podatek, da je osumljenec včeraj zjutraj obiskal starše, ki so tedaj še menili, da je 11-letnica še živa, in jih tolažil. Na družbena omrežja je objavil tudi pozive k iskanju dekleta.