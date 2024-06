S fotografij, ki jih je na svojem facebook profilu objavil Šport Ljubljana, je razvidno, da so objestneži razbili in zvili eno od košarkarskih tabel. Polomili so tudi kovinsko ogrodje, ki je pokonci držalo enega od košev.

»Takšno ravnanje strogo obsojamo, saj meščanom odvzema možnost za aktivno preživljanje prostega časa,« so zapisali pri Šport Ljubljana. »Obiskovalce pozivamo, da skrbno ravnajo z javnimi površinami in pomagajo ohranjati Ljubljano športno in varno za vse.«

Na razdejanje igrišča so se medtem odzvali tudi v fundaciji Gorana Dragića, kjer obsojajo vsakršno uničevanje športne infrastrukutre. »Tako kot Šport Ljubljana, Mestna občina Ljubljana ter ostale občine, v katerih smo v preteklih letih skupaj obnovili košarkarska igrišča, si prizadevamo mladim in seveda tudi starejšim ljubiteljem košarke omogočiti kar najboljše pogoje za igranje tega prelepega športa in hkrati mesto, kjer se lahko družijo. Zato zares lepo naprošamo vse, da se vzdržijo takšnega početja in igrišča uporabljajo za aktivno preživljanje prostega časa v skladu s pravili, ki so napisana na info tablah ob vhodu na igrišče. Hvala vsem, ki to počnete že sedaj! Ste razlog zakaj smo se lotili projekta #podamdaigram in obljubimo, da bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnje« so zapisali na svojem facebook profilu.