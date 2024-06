Ker bo ljubljanski turnir zadnji, ki pred Parizom še prinaša točke na svetovni lestvici ITTF, s tem pa tudi boljše izhodišče na olimpijskem turnirju, na njem ne bodo manjkali najboljši namiznoteniški igralci sveta. Z izjemo Kitajcev, ki se za zaprtimi vrati pripravljajo na najpomembnejši letošnji športni dogodek. Prvi nosilec bo še ne 18-letni Francoz Felix Lebrun, peti na svetovni lestvici. Na petem mestu je tudi prva nosilka med ženskami, Japonka Hina Hajata.

Izmed najboljše deseterice bosta v Tivoliju igrala še Brazilec Hugo Calderano (6.) in Nemec Patrick Franziska (9.), ki pa bo, zanimivo, na OI samo v vlogi četrtega igralca. Prednost pred Jorgićevim soigralcem v Saarbrücknu so dobili aktualni evropski prvak, Dang Qui (12.), Dimitrij Ovtcharov (14.) in 43-letni Timo Boll (27.), za katerega bodo to že sedme olimpijske igre.

»Boll se bo po Parizu poslovil od namiznega tenisa, tako da bo turnir v Ljubljani njegov poslovilni. Moja želja v žrebu je, da bi se v Tivoliju pomeril z njim in se s tem vpisal v zgodovino. Drugih želja nimam, kajti vse nosilce sem že premagoval, z vsemi sem tudi že ostal praznih rok, želim si le, da bi bil pravi. Lani in tudi na zadnjih letošnjih turnirjih nisem bil,« je pred začetkom turnirja v Ljubljani dejal Darko Jorgić.

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec (18.) je po porazu na turnirju na Kitajskem prejšnji teden izpustil turnir v Zagrebu. »Potreboval sem počitek, da rešim težave s kolenom in glavo. Upam, da sem jih, čeprav še vedno pogrešam pravi trening. Verjamem, da se lahko pred domačimi gledalci predstavim v lepi luči. Me pa veseli, da se bo turnir igral na mizah Tibhar,« je dodal 25-letni Hrastničan, ki bo s Hrvatom Tomislavom Pucarjem igral tudi v dvojicah.

Ob njem bosta na glavnem turnirju v posamični konkurenci igrala tudi preostala slovenska olimpijca, Kožul in Hribar, ki bosta v dvojicah morala igrati v kvalifikacijah. Njuna nasprotnika v prvem krogu bosta Poljaka Milosz Redzimski in Maciej Kubik. V kvalifikacijah bodo med posamezniki igrali tudi Aljaž Godec, Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik, pri ženskah pa Katarina Stražar in Tjaša Novak, medtem ko so Sara Tokić, Ana Tofant, Lara Opeka in Tjaša Novak že uvrščene v glavni žreb.

»Turnir v Ljubljani bo dal dokončni odgovor, kdo bo naš četrti igralec v olimpijski odpravi za Pariz. V igri je tudi Bojan Tokić, če bo uredil vse potrebno z belgijsko zvezo, kjer zadnja leta deluje kot selektor,« je Andreja Ojsteršek Urh, selektorica slovenske moške reprezentance, z mislimi že v Parizu.