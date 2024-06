Petek je bil dan za pravljično poroko s sto tisoč rožami, sta presodila eden najbolj znanih britanskih aristokratov, komaj 33-letni westminstrski vojvoda Hugh Grosvenor, čigar krstni boter je Karel III., in 31-letna nearistokratka Olivia. Njuno poroko v znameniti anglikanski katedrali v Chestru na severozahodu Anglije, ki sta jo izbrala zaradi neposredne bližine družinskega doma, posesti Eaton Hall, so vnaprej razglasili za poroko leta v otoški visoki družbi. Eaton Hall bo glavni od domov vojvode Hugha in po novem vojvodinje Olivie. Mladi vojvoda je z dobrimi dvanajstimi milijardami evrov najbogatejši Britanec, mlajši od štirideset let, in štirinajsti najbogatejši Otočan.

V Chestru se je na dan poroke zbralo na stotine navdušenih romantikov in drugih ljubiteljev ostankov britanskega fevdalizma, pa tudi ljubiteljev sladoleda, saj so ga lahko pojedli, kolikor so želeli, vse na račun vojvode. Prvi se je pred katedralo pojavil ženin, že sedmi westminstrski vojvoda, kar je aristokratski naziv, ki ga je leta 1874 »ustvarila« kraljica Viktorija za že takrat bogato družino Grosvenor, s katero dvor prijateljuje že od 17. stoletja. Kmalu za ženinom se je v katedralo tako rekoč prikradel, skozi stranska vrata, spet sam, prestolonaslednik William. Z bratom Harryjem sodita v krog najboljših prijateljev mladega vojvode, botra njunih prvorojencev, princev Georgea in Archieja. Vojvoda, ki mu prijatelji pravijo Hughie, zaradi zdrah v kraljevi družini na poroko ni mogel oziroma upal povabiti obeh prijateljev, kaj šele Meghan, ob manjkajoči bolni Kate. »Williamova navzočnost je bila prioriteta,« pravijo poučeni. Vojvoda naj bi še prijateljeval s Harryjem, ki naj bi »civilizirano razumel, da vojvoda ne more povabiti obeh, ker je to utrlo pot Williamovi navzočnosti«. Raje se je zameril nekdanji prestolni rezervi kot bodočemu kralju.

Vojvoda ostal brez neuradne titule

Največje navdušenje množice, nad katero je bdelo veliko oboroženih policistov, je požela nevesta Olivia, ki jo je vojvoda zaprosil za roko aprila lani, dve leti po tistem, ko sta »shodila«. Zaradi vetra je imela nekaj težav s po besedah modnih kritikov »osupljivo lepo enostavno dizajnersko poročno obleko«, ki je na uradnih posnetkih poroke res videti nekaj posebnega. Uro kasneje sta se mladoporočenca pojavila pred z ogromno cvetja polepšanim vhodom v katedralo. Za njima se je zvrstilo okoli 400 svatov, med njimi iz kraljeve družine princ William in princesa Eugenie. Odpeljali so jih na razkošno zabavo na posestvo Eaton Hall, eno največjih in najlepših zasebnih aristokratskih posestev na Otoku, ki je, z izjemo čudovitih vrtov, nedostopno javnosti. Posestvo, ki je glavni dom družine Grosvenor že od 17. stoletja, meri neverjetnih več kot 46 kvadratnih kilometrov. Mladi vojvoda je očitno s poroko izgubil neuradno »titulo« najbolj zaželenega samca oziroma potencialnega moža na Otoku, kar so ponavadi mladi moški z bogastvom, družbenim statusom in lepoto. Hughie ima vse to.

Vir bogastva je dediščina

Vir njegovega bogastva je predvsem dediščina, katere vrednost, ker gre v glavnem za posesti, zemljo in nepremičnine, stalno raste. Skoraj vse je podedoval, skupaj z aristokratskim nazivom, že pri 25 letih (čeprav ima dve starejši in eno mlajšo sestro), kot edini moški potomec, ko je za srčnim napadom leta 2016 umrl oče, šesti westminstrski vojvoda. Njegova družina je začela kupovati posesti, zemljo in nepremičnine že v 17. stoletju. Samo v Londonu je njegova družba Grosvenor group lastnica oddanih nepremičnin, ki skupaj merijo več kot milijon dvesto tisoč kvadratnih metrov, in veliko več zemlje v najdražjih predelih prestolnice, kot sta Belgravia in Mayfair. Za prve pobira najemnino, za druge zemljiško rento. Nepremičnine ima tudi drugod po Britaniji, med drugim je vojvoda lastnik 16 velikih trgovskih centrov. Stanovanjske in poslovne nepremičnine ima še v 48 mestih po svetu. Zgodba o bogastvu družine Grosvenor je zelo stara zgodba o tem, kako denar dela denar, »pomagala« pa je tudi večstoletna kraljevska naveza.