15-letna hči slavnega igralskega para, Vivienne, je zadnja od treh hčerk, ki je tudi uradno iz svojega imena izpustila očetov priimek. To so prvi opazili organizatorji predstave The Outsiders, pri kateri je najstnica sodelovala kot asistentka. S tem je tudi prvič javno izpustila očetov priimek, ki ga je imela vse do nedavnega in ji je ostal tudi ob ločitvi staršev leta 2016.

Pred Vivienne storili enako tudi Zahara in Shiloh

Vivienne je storila enako kot njeni sestri, 19-letna Zahara se je jeseni na sestrskem dogodku na kolidžu Spelman predstavila kot Zahara Marley Jolie, skoraj 18-letno Shiloh pa je učitelj plesa v objavi na instagramu označil samo s priimkom Jolie.

Nekdanji telesni stražar slavne družine Tony Webb je namignil, da naj bi bila za takšne reakcije otrok kriva 48-letna igralka Angelina Jolie.

Tony trdi, da je eden od njegovih zaposlenih nekoč slišal, da Angelina ne želi, da bi imeli njeni otroci stike z očetom in naj bi se celo izogibali obiskom očeta, ki jih je določilo sodišče.

Medtem ko 60-letni hollywoodski igralec že leta ni bil javno viden s svojimi otroki, pa je Angelina decembra 2023 dejala v enem od intervjujev: »Oni so bližje meni in mojemu življenju, so moji tesni prijatelji. Sedem nas je, vsi smo različni, kar je naša moč.«

Je pa tudi Angelinin brat James Haven nedavno namignil, da Brad od ločitve leta 2016 ni bil preveč prisoten v življenju svojih otrok.