Slovenska moška reprezentanca v smučarskih skokih je že v polnem ritmu priprav na predolimpijsko sezono 2024/25, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Trondheimeu. Za skakalci je prvi del treningov na stadionu v Kranju in v fitnesu, ki je med tekmovalci najmanj priljubljen, saj so mišice utrujene, da je napor že hoja po stopnicah, a že v torek se s skoki na 80-metrski skakalnici Planici ter v petek v Kranju začenja lepši del priprav.

​Hrgota zadovoljen, ker se med počitnicami niso zredili

Selektor Robert Hrgota je fante posebej pohvali, da so v dobrem stanju prišli na priprave, saj nihče ni imel preveč kilogramov, kar je dokaz, da so profesionalci. Največja novost je, da so bili letos že pred prvimi skoki na dvodnevnem treningu v vetrovniku v Stockholmu, ki ga bodo znova obiskali jeseni. To je edini vetrovnik na svetu, kjer je možna simulacija in prilaganje kotov, kakršni so na skakalnici. Za nameček je hitrost do 180 kilometrov na uro, zato je potrebna previdnost, da ne pride do poškodb. Le pot domov se je zaradi šesturne zamude letala zavlekla, za nameček so zadnji del s poti z Dunaja opravili s kombiji. »Vetrovnik je super. V njem si na smučeh nepretrgoma eno minuto, nato imaš minuto premora in znova minuto letenja, medtem ko na velikanki letimo sedem, osem sekund. Čeprav je bilo tudi v vetrovniku nekaj padcev, smo vsi ostali celi in zdravi,« je navdušeno pripovedoval Anže Lanišek, ki je povsem okreval po lanski poškodbi kolena in ne čuti več nobenih bolečin.

Strokovni štab je pripravil raznovrsten načrt treningov. »Ker letos ni velikih sprememb v pravilih, je bil start v sezono bolj umirjen kot lani. Pozdravljam novo pravilo z omejevanjem števila dresov za posamezno tekmo in celotno sezono. Za nameček imamo več časa za pripravo, saj letos ni evropskih iger. Dodali smo nekaj stvari, ki so lani manjkale, a poudarek je vedno na osnovah,« je pojasnil Robert Hrgota. Po odhodu Gašperja Vodana je za novega pomočnika izbral sošolca iz srednje šole Mirana Zupančiča, ki je doslej delal v reprezentancah Kitajske in Finske, zato je imel stik s svetovnim pokalom in nima težav s prilagajanjem.

Reprezentanca prvič deluje brez kapetana Petra Prevca, ki je končal kariero, ekipe na treningih še ni obiskal, z nekaterimi skakalci pa se je že srečal. »Zdaj, ko ni več Petera, je želja fantov še večja, saj se zavedajo, da so zdaj na vrsti, da potegnejo skakalni voz. Motivirani so, da dokažejo, da znajo vleči in voditi ekipo,« je razložil Hrgota. Z 28 leti je najstarejši v reprezentanci Lanišek, ki pa se izogiba vlogi, da bi v slogu kapetana ukazoval, kaj morajo početi ostali. »Njegova odsotnost se kar zelo pozna, saj je vse skupaj vlekel naprej. Ko je bilo karkoli v zvezi s pogodbami, smo ga vprašali, kaj naj naredimo. Nato je odšel k vodstvu in se vse dogovoril. Bil je pravi kapetan,« je pripomnil Lanišek.

Domen Prevc dela popravke na opremi

Zagoreli Timi Zajc, ki ima sloves tekmovalca za velike tekme, je že navzven kazal dobro voljo. »Sem spočit in vesel, da se nekaj dogaja. Komaj čakam, da gremo na skakalnico. S trenerjem sva začrtala delo do konca poletja, nato bodo treningi prilagojeni trenutni formi in počutju. Trenutno je pripravljenost boljša, kot je bila minula leta,« je razlagal Timi Zajc, ki si želi, da bi bil konstanten skozi vso sezono, kar bi mu prineslo visoko uvrstitev v skupnem seštevku svetovnega pokala. Domen Prevc je v lanski sezoni pokazal stabilnost, letos pa bo dal velik poudarek opremi. »Imel bom veliko testiranj opreme, da bo napredek čim večji in jeseni ne bo toliko presenečenj, kot jih je bilo lani na prvih tekmah. Malo sem spreminjal model smuči, dodatke na čevljih in kroj dresa. Gre za malenkosti, a na koncu se nabere veliko stvari. Temu bomo dodal še psihično in fizično pripravljenost, da me vsaka malenkost ne bo vrgla iz tira,« je bil odkrit Domen Prevc. Žak Mogel si želi, da si izbori stalno mesto v ekipi za svetovni pokal.

*** 3,3 mio. € je proračun slovenskih reprezentanc v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji, kar je 300.000 evrov več kot v lanski sezoni.