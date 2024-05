Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je povedal, da gre za mlajše posameznike. Nekaj njih je že starih znancev policije.

Policija jih je v preteklosti obravnavala iz različnih razlogov, je pa poudaril, da gre za posameznike, ki so že samo s svojim videzom vzbujali vtis, da so nevarni.

Iz posnetkov na družbenih omrežij lahko vidimo, da imajo obrite glave, nosijo bulerje z belimi vezalkami, hlače z vojaškim vzorcem ter značilne bunde, ki skupaj z vsemi prej naštetimi modnimi dodatki predstavlja zimzeleno uniformo neonacistične subkulture. »Prijave domnevnih ali potencialnih žrtev doslej še nismo prejeli, smo pa že ugotovili identitete nekaterih članov omenjene skupine,« pravi Omejec.

»Radi bi opozorili, da tako imenovane vaške straže, varde ali druge oblike samoorganiziranja v smislu, da bi državljani sami opravljali naloge varnostnih organov oziroma policije, predstavljajo varnostno tveganje in negativno vplivajo na občutek varnosti, četudi ne predstavljajo vedno kaznivega dejanja. Vse kakršno zbiranje in organiziranje z namenom izvajanja kaznivih ravnanj se, ko so prepoznani elementi kaznivih dejanj, obravnava strožje,« pravi Omejec. »Skupina mladostnikov, ki se oblači, da daje videz, da so nevarni, ne more zagotavljati občutka varnosti,« je ravnanje mladih neonacistov še komentiral Omejec.

Prejšnji teden je Ludvik Kastelic, inšpektor sektorja ljubljanske uniformirane policije, povedal, da je samoorganiziranje, kot je prikazano na videoposnetku, nesprejemljivo in zakonsko ni dovoljeno.

Povedal je še, da policija preverja sum morebitnega kaznivega dejanja, vendar ovadbe tedaj na policiji še niso mogli napovedati, saj je bila preiskava, kdo se sploh skriva za maskirnimi kapami, še v teku.

Prejšnji teden je Kastelic povedal tudi, da zaradi objav na ljubljanski policiji ne bodo okrepili varovanja posameznih policijskih okolišev. Kastelic je ocenil, da je Ljubljana varno mesto. Letos so na območju Ljubljane zaznali celo osem odstotkov manj kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani.

Omejec je danes povedal, da policija že sedaj opravlja potrebne ukrepe. Pozval pa je tudi občanke in občane, naj v primeru, da opazijo kaj nenavadnega, to posredujejo policiji.