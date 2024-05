V nedeljo okoli opoldneva sta si mlada objestneža vožnjo z avtomobilom po cesti med Krmeljem in Šentjanžem popestrila z izjemno nevarnim izživljanjem.

Kot smo izvedeli, naj bi dvojica z gasilnim aparatom na prah poškropila vetrobransko steklo voznice.

»Med srečevanjem drugega vozila naj bi neznanec iz tega vozila skozi okno sprožil gasilni aparat. Voznica je zaradi slabe vidljivosti izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala na brežino. Policisti so uspeli ugotoviti identiteto osumljencev, starih 21 in 20 let.« so pojasnili na novomeški policijski upravi.

Dolenjski policisti nadaljujejo s preiskavo suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, mladeniča pa skoraj zagotovo čaka kazenska ovadba.