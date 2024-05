Zgornja fotografija Marjana Cigliča je iz leta 1967, ko je ob Dunajski cesti po načrtih arhitekta Savina Severja nastajal poslovno-trgovski kompleks Astra Commmerce. Gradili so pisarniški stolpnici in med njima nižjo stavbo veleblagovnic ter trgovski paviljon na severu.

Projekt je bil del urbanistične zamisli o širitvi mestnega središča proti severu in kompleks Astra je dobil eno glavnih vlog v urbanem razvoju Bežigrada. Kar je bila popolnoma drugačna podoba prostora Astre, ki je bilo vse do druge svetovne vojne večinoma agrarno. V drugi polovici sedemdesetih let so čez cesto zgradili še stanovanjsko-poslovni kompleks Plava laguna, ki ga je zasnoval arhitekt in urbanist Jože Usenik.

Kompleksa Astra in Plava laguna je povezal Linhartov podhod, ki je bil nekoč precej živahen. Za bežigrajsko podzemno vozlišče so bile celo ideje, da bi postalo mesto pod mestom. A danes je to prostor, na katerega je marsikdo v mestu pozabil.