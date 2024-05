Novico so na novinarski konferenci po aretaciji osumljencev sporočili tamkajšnji policisti. Aretirali so 22-letnika, sicer prostovoljnega gasilca, ki ga sumijo, da je podtikal požare, v priporu pa je tudi uslužbenec državnega gozdarskega podjetja, ki naj bi mu pomagal pri izdelavi pirotehničnih naprav in z napotki, kako naj zakuri, da bo povzročil največ škode.

Več požarov je v okolici mesta Vina del Mar, približno sto kilometrov od čilske prestolnice Santiago, hkrati izbruhnilo 2. februarja letos. Policija je v preiskavi skušala določiti vzrok za izbruhe in točne lokacije, kjer so se začeli.

V preiskavi so našli naprave, s katerimi naj bi 22-letnik zanetil požare, drugi osumljenec pa mu je pomagal. Pri enem od osumljencev so med preiskavo našli tudi sestavine za izdelavo naprav, zaradi katerih so izbruhnili požari.