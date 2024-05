Evropsko prvenstvo je potekalo v Gelsenkirchnu v Nemčiji. Kot so sporočili iz ju-jitsu zveze, je v prvi borbi Toplaku žreb namenil Danca Lunda Jacoba Mejborna, ki ga je Slovenec suvereno premagal s 50:0. V drugi je s 14:13 premagal Aleksa Radulovića iz Črne gore, v tretji pa Francoza Bena Alija Farido s 16:13 in se prebil v finale.

»V dvoboju z izkušenim Dancem Jesperjem Kilbagom je bilo do konca izenačeno. Danec si je uvodu nabral nekaj prednosti, v nadaljevanju pa sta tekmovalca, ki se dobro poznata, izkoriščala taktične prednosti in slabosti ter nizala točko za točko. V odločilnih sekundah je bil Toplak v zaostanku, a je Slovenec izvedel kombinacijo popolnega meta za ippon, zatem pa nasprotnika podredil v končni prijem, iz katerega ni bilo rešitve,« so finalno borbo opisali na zvezi.

Z zlato medaljo na evropskem prvenstvu je Toplak utrdil svoj položaj na svetovni lestvici, kjer je bil pred tem prvenstvom drug. Dobro mu kaže tudi v kvalifikacijah za svetovne igre 2025, kjer je v svoji kategoriji na prvem mestu.