V največjih slovenskih termah se je že navsezgodaj zbrala razposajena množica ljudi, ki so sklenili današnji dan mladosti preživeti aktivno in zabavno. Mnogi so se v Terme Čatež pripeljali celo z vlakom, nekateri v družbi prijateljev, drugi v krogu družine, vsi pa z enakim ciljem: najprej narediti nekaj dobrega za svoje zdravje, potem pa se prepustiti kulinaričnim užitkom.

Rdeča nit današnjega druženja z Nedeljskim dnevnikom je nordijska hoja, ena najbolj privlačnih in učinkovitih aktivnosti, ki je primerna v vseh starostnih obdobjih ter ugodno vpliva na naše zdravje in počutje. Da so ljudje iz leta v leto bolj ozaveščeni glede potrebe po gibanju, ob tem pa se čedalje bolj povečuje tudi zanimanje za nordijsko hojo, je poudaril učitelj nordijske hoje Mirko Verovšek.

»Gre za aktivnost, ki je dostopna na vsakem koraku in za katero potrebujemo le ustrezne palice in primerno obutev. Medtem ko je običajna hoja s palicami priljubljena za vse, ki se želijo spraviti v gibanje, je poudarek pri nordijski hoji na podaljšanem koraku, s čimer se precej bolj obremeni zgornji del telesa. S palicami si pomagamo pri odrivu, naše gibanje pa je zato v primerjavi s hojo brez palic intenzivnejše za približno petnajst odstotkov,« je pojasnil Verovšek.

Po njegovih besedah je redna obremenitev zgornjega dela telesa v današnjem sodobnem času, ko mnogi roke večinoma uporabljamo le za tipkanje in 'nošenje žlice v usta', še pomembnejša kot nekoč. Verovšek je ob tem dodal, da se ob pravilni tehniki nordijske hoje poleg mišic rok in ramenskega obroča aktivirajo tudi trebušne in hrbte mišice, zato je zelo pomembno, da vadeči že na samem začetku vadbe posvetijo pozornost pravilni koordinaciji oziroma usklajenosti rok in nog.

Najprej učenje in pohod

Kako pa se moramo obleči za nordijsko hojo? Na eno najpogostejših vprašanj udeležencev dogodka, je Verovšek odgovoril, da je bolj kot biti odet v prestižne športne znamke, pomembno, da se med aktivnostjo počutimo sproščeno ter da oblačila in športna obutev za nas niso moteči. »Še nekaj je: priporočljivo je, da se človek vsak dan spravi v gibanje, kar pa je v prijetni družbi ali ko nas nekdo spodbuja, lažje. Pri tem pa vreme nikoli ni ovira, ovirajo nas le naše misli! Nordijska hoja je primerna tako v soncu, kot v dežju ali snegu,« je bil jasen Mirko Verovšek.

Tako kot pred vsako aktivnostjo, se je treba tudi pred nordijsko hojo ogreti. Učitelji nordijske hoje pod okriljem Smučarske zveze Slovenija so zato udeležencem pohoda najprej pojasnili pomen razdelitve vadbe na ogrevalni, glavni in zaključni del, ko se telo ohlaja, mišice pa se razbremenijo in raztegnejo. Po učenju pravilne tehnike nordijske hoje in ogrevalnih vajah se je zbrana druščina odpravila na krajši štirikilometrski in daljši desetkilometrski pohod po zeleni okolici Term Čatež.

»Teren za vadbo nordijske hoje vselej izberemo glede na oceno zmogljivosti vadečih. Za začetnike so seveda najbolj primerni ravninski deli, medtem ko se po razgibanem terenu vadeči dobro znajdejo že po nekaj urah vadbe,« je udeležence pohoda poučil učitelj nordijske hoje Aleš Gros in jim pokazal, da je treba palice pravilno uporabljati tudi pri hoji navzdol, pri čemer se nanje opiramo tako, da čim manj obremenjujemo noge.

Sledijo pokušnja in ocenjevanje klobas ter zabava

Po zaključku nordijske hoje bodo za udeležence pripravili okrepčilo, vsi prijavljeni pa bodo imeli možnost degustacije in ocenjevanja klobas slovenskih proizvajalcev. S svojimi kulinaričnimi dobrotami bo za presenečenje poskrbel kulinarični mojster in udeleženec Masterchefa Jure Galičič. »Pripravil bom približno 400 porcij dveh jedi: testenine s klobaso ter ričoto s klobaso in korenčkom,« nam je zaupal priljubljeni kuharski zvezdnik, sicer pa diplomirani organizator turizma iz Medvod. In kakšna je zanj dobra klobasa? »Vsaka dobra klobasa mora malce špricniti, ko zarežemo vanjo!« je v smehu dejal Galičič.

Ob 14. uri bo sledila razglasitev najboljše klobase po izboru udeležencev druženja z Nedeljskim dnevnikom, gostitelji iz Term Čatež pa so obiskovalcem omogočili tudi brezplačno kopanje v zunanjih bazenih.