Svetniki so se za podražitev odločili z namenom, da bi zbrali več denarja za nujna obnovitvena dela. Podprli pa so tudi dokapitalizacijo operaterja Eifflovega stolpa, družbe Sete, ter znižal letno pristojbino, ki jo operaterju zaračunava za upravljanje ene najbolj znanih turističnih znamenitosti na svetu.Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je manjše število obiskovalcev med pandemijo covida-19 skupaj s strmo naraščajočimi stroški prenove potisnilo družbo Sete v rdeče številke. Takrat so zabeležil izpad prihodkov v višini okoli 120 milijonov evrov. Lani se je obisk ponovno povečal, saj je to največjo pariško znamenitost obiskalo skoraj šest milijonov ljudi, potem ko je leta 2020 obisk padel na vsega 1,5 milijona. Od leta 1889, ko so stolp zgradili za svetovno razstavo, so konstrukcijo prebarvali 19-krat. Gustave Eiffel je sicer priporočal, da bi ga morali barvati na vsakih sedem let, a so ga nazadnje v celoti pobarvali leta 2010.