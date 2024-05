Košarkarji Dallas Mavericks so tako v drugi tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NBA s 109:108 premagali Minnesoto Timberwolves. Dallas je slavil drugič v gosteh in v seriji na štiri zmage povedli z 2:0. Dončič je dosegel nov trojni dvojček z 32 točkami, 13 podajami in desetimi skoki. Zanj je to peti letošnji trojni dvojček v končnici, sicer pa skupno osmi na 42 tekmah končnice NBA.Minnesota je imala še sredi tretje četrtine 16 točk prednosti, ki pa je z vztrajnostjo in dobro igro košarkarjev Dallasa počasi kopnela.

Kyrie Irving je dosegel 20 točk, 16 jih je prispeval Daniel Gafford. Pri Minnesoti je 23 točk vpisal Naz Reid, 21 pa Anthony Edwards.Ekipi se zdaj selita v Dallas. Tretja tekma bo na sporedu v ponedeljek ob 2. uri zjutraj po slovenskem času.