Težka voda (odlomek)

Našla je kamilice in nekaj listov lovorja, jih vrgla v lonec in zavrela. Zapeklo jo je, ko je stopila v vrelo brozgo, zapeklo do golenice, poprej vijoličasti gležnji pa so rdečkasto boleli. Morala bi do zdravnika, bi ji rekel, zaukazal, DOKTOR RAVNIKAR STOPALA, Lahko bi poklicali prej, morala bi, a sedaj prav nič od tega ni več važno, ne bo jih več potrebovala, ne za hojo, ne za tek, ne za sedenje ne čakanje, škrip škrip škrip po linoleju.

Tekla je pogosto, divjala, skakala, ko še ni bila gospa, ja danes ste pa res uboga, se podila med koruzo, podila za Mileno, jo lovila, ščipala, dokler se ni začela dreti NEHAJ ČE TI REČEM IDA POLULA LULALA SE BOM (in tu in tam se je, zares, sredi koruze in vsa rdeča, Če komu zineš, te zadavim, prav žleht si, toliko da veš).

Nekoč sta se zlagali, da bosta druga pri drugi ostali čez noč – Seveda, so rekli Milenini starši, Seveda, rekli Idini, pa nesi jim še flancate – in se naslednjega jutra odpravili v šolo, tako pa sta se zvečer odplazili do travnika, zlezli na kozolec, si na vrhu razgrnili rjuho in tam ždeli do noči, ko je bila luna že dovolj visoko, da sta videli, kam stopata, pa se lovili naokoli in padali v travo, da so po njiju lezle mravlje, pa kobilice in hrošči, da so ju bolela pljuča. Nato sta nabrali – Jih ti kje vidiš? – marjetice, splezali nazaj na slamo, se basali s flancati in se igrali ljubi ne ljubi ljubi ne ljubi, čakali na sonce in se v šolo odvlekli lačni, blatni in

Zberi se. Jebemti dihaj zberi se.

Bolečina se ji je pekoče razlivala v kolena, v kotičke in luknje, do katerih ni mogla, pekoče, da se je hotela potegniti iz škafa, a morala je vztrajati v kamilicah in lovorju, morala misliti na

Bajer, kamor sta zahajali ob sobotah in nedeljah, poln žab in krapov, moten, rjavkast, s klopmi in kočico za ribiče, ki so za sabo puščali čike in piksne, ki so jima mahali, požvižgnili, prijateljsko, a malce osladno, s trebuhi, ki so ogoreli in goli kipeli čez pasove kavbojk, čez njuno zgodnje najstništvo, ki še ni trčilo v telesnost, to je prišlo pozneje, čutnost, prišlo z obilico sramu, prišlo kot pozeba, kot ivje, ki lomi, kot trganje in krušenje, ko je Milena že imela boke, prsi, se preučevala v ogledalu, stala pred Ido in spraševala o tistem, pa tem, kaj pa tole, Bo mojemu všeč, da postajam debela?

Ne postajaš debela.

Samo malo zalita, veš, zadnjič je rekel, da ga spominjam na Lisko, baje imava enak pogled.

Liska ji ni segla niti do kolen, poleg tega pa si je čez nekaj mesecev zlomila obe prednji nogi. Ustrelili so jo med oči.