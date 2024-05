Obe reprezentanci, s katerima se bodo slovenski odbojkarji na turnirju v Turčiji še pomerili, sta si olimpijsko vozovnico priigrali v Šjanu na Kitajskem, kjer je bilo izhodišče svilne poti. Uvrstitev Poljakov, ki branijo lansko prvo mesto v ligi narodov in so tudi aktualni evropski prvaki, na olimpijske igre je bila pričakovana, v veliko manjši meri pa je to veljalo za Kanadčane. Toda pod vodstvom Finca Tuomasa Sammelvuoja, ki jih je prevzel lani, so s petimi zmagami in dvema porazoma na drugem mestu prehiteli Argentino, boljši pa so bili tudi od Belgije, Bolgarije, Nizozemske, Kitajske in Mehike.

Kanadčani z vsemi nosilci

S kanadsko reprezentanco, ki jo je trinajst let, vse do leta 2022, vodil Glenn Hoag – z ACH Volleyjem se je leta 2010 uvrstil na zaključni turnir lige prvakov –, so slovenski odbojkarji do zdaj igrali štirikrat in vse štiri tekme dobili. Dvakrat v ligi narodov, lani v Orleansu je bilo 3:0, tako kot leta 2021 v Italiji, ko je Slovenija sploh prvič zaigrala v tem tekmovanju, s 3:1 pa je slavila tudi na dveh prijateljskih tekmah (2013, 2018).

Toda Kanadčani so že uvrščeni na olimpijske igre, medtem ko se bodo Tine Urnaut in soigralci v Pariz skušali uvrstiti prek lige narodov. V Antaljo, kjer so Kanadčani premagali Turčijo (3:1) in včeraj Bolgarijo (3:0), izgubili pa s Poljsko (1:3), so prišli z vsemi nosilci igre. Slovenski odbojkarji bodo morali predvsem paziti na oba sprejemalca, Erica Loeppkyja in Stephena Maara, ki je bil v minuli sezoni (tako kot korektor Arthur Szwarc) soigralec Nika Mujanovića v Monzi.

Poljaki v mešani zasedbi

Poljaki, ki jih tretjo sezono vodi nekdanji odlični srbski organizator igre Nikola Grbić in imajo kot gostitelji zaključnega turnirja lige narodov svoje mesto na njem že zagotovljeno, so v Antaljo prišli v mešani zasedbi. Od nosilcev igre manjkajo predvsem Kubanec s poljskim potnim listom Wilfredo Leon, podajalec Marcin Janusz, blokerja Lukasz Kaczmarek in Norbert Huber ter libero Pawel Zatorski, zato pa igrajo sprejemalci Bartosz Bednorz, Alexander Sliwka in Kamil Semeniuk, bloker Jakub Kochanowski in podajalec Grzegorz Lomacz. V prvih dveh tekmah so dvakrat zmagali, s 3:0 so bili boljši od oslabljenih ZDA, s 3:1 od Kanade, včeraj zvečer pa so igrali še z Nizozemsko.

Lani je Slovenija s Poljsko igrala trikrat, premagala jo je na memorialnem turnirju Huberta Wagnerja na Poljskem, izgubila pa v polfinalu evropskega prvenstva in v rednem delu lige narodov. V dozdajšnjih 16 tekmah sta ekipi zmagali po osemkrat.

Pred njimi je le še Italija

V slovenskem taboru so po dveh odigranih tekmah lahko zadovoljni, čeprav proti Nizozemski niso ravno prikazali vrhunske predstave, saj je bilo v igri preveč nihanj, zato pa so na kolena spravili olimpijske prvake Francoze. Z dvema zmagama so na svetovni lestvici pridobili 7,82 točke in v boju za eno od štirih preostalih olimpijskih vozovnic – peta je rezervirana za najboljšo afriško ekipo – prehiteli Argentino. Prav tako so še povečali prednost pred Srbijo, ki je zdaj celo za Kubo. Prav Kubanci so na turnirju v Riu de Janeiru do zdaj pridobili največ točk, saj so premagali Brazilijo in Nemčijo ter imajo štiri točke več od Srbov, zato pa za Argentinci zaostajalo za nekaj manj kot 50 točk, za Slovenijo pa že skoraj 60.

»Ker se je tekma z Nizozemsko zavlekla, sem se nekoliko bal obračuna s Francozi, toda od prve do zadnje točke smo igrali s pravo miselnostjo in prikazali dobro odbojko. Na igrišču smo ves čas delovali kot ekipa, veseli pa me, kako je reagiral Rok Bračko, ki je bil prvič v takšni vlogi. Z njim smo dobili še enega igralca, na katerega lahko v prihodnosti računamo v vsakem trenutku,« je po dveh odigranih tekmah dejal Klemen Čebulj, ki med slovenskimi odbojkarji najbolje pozna Poljake, saj že štiri sezone igra za Resovio in bo tudi peto.

Za slovenske odbojkarje bo v boju za olimpijske igre pomembnejša današnja tekma s Kanado, saj lahko v primeru poraza z 0:3 izgubi celo 14,23 točke, z 1:3 11,73 točke, z 2:3 pa 9,23. Ker je Kanada na svetovni lestvici šele na dvanajstem mestu, bi slovenski reprezentanci, ki je torej šesta, zmaga s 3:0 prinesla 5,77 točke, s 3:1 3,27 in s 3:2 le 0,77 točke. Izračun za tekmo s Poljsko, najboljšo reprezentanco na svetovni lestvici, bo znan šele danes.

*** 8 zmag imata slovenska in poljska reprezentanca na šestnajstih medsebojnih tekmah.