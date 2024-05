Bomo Evropo pognali ali razgnali?

Cestni križ po Sloveniji krasita dva plakata z izjemno vsebino. Na prvem ni nobene face in le velik napis EU poženi!. Na drugem so le fotogenične face s sloganom prEUdarno. Prvega podpisuje NSi, drugega SDS. Skratka, če se vozite po slovenskih avtocestah, ste te veleplakate zagotovo opazili. Zraven pa si postavili vprašanje, kje so drugi. Sta v Sloveniji res samo dve stranki, ki tekmujeta na teh evropskih volitvah? Zakaj le dve stranki desnega pola napadata vaše oči, levi pol pa molči?