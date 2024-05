Gorenjci v dobri telesni kondiciji

V kranjskem centru za krepitev zdravja, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Kranj, poudarjajo pomen aktivnega življenjskega sloga in rednega ozaveščanja občanov. Ti so se nedavno v prostorih občine vnovič zbrali na Dnevu za krepitev zdravja in v družbi strokovnjakov med drugim preverili svoje telesne zmogljivosti.