Čeprav so se nadejali, da bo šlo precej bolj gladko, so košarkarji Cedevite Olimpije na prvi tekmi finala državnega prvenstva naredili tisto, po kar so prišli v Domžale. Helios se je boril hrabro in bolje od pričakovanj, a na koncu vseeno ni imel dovolj moči in znanja, da bi porazil tekmeca iz prestolnice. Druga tekma finala bo jutri ob 17.30 v Tivoliju.

Potem ko so v polfinalu po treh tekmah izločili sicer močno zdesetkano Krko, so se košarkarji Heliosa v tretji zaporedni finale proti Cedeviti Olimpiji podali hrabro. Kapetan Blaž Mahkovic je poudaril, da nimajo kaj izgubiti in da lahko igrajo predvsem sproščeno ter s tem poskušajo zagreniti življenje, bili za to kaznovani na drugi strani in se znašli v zaostanku sedmih točk. A so se hitro zbrali in niso dovolili, da bi zmaji ušli. Sledil je izredno izenačen boj, v katerem so gostje stavili predvsem na individualno kakovost, ki je bila krepko na njihovi strani, medtem ko Domžalčani na borbenost. V moštvu trenerja Damjana Novakovića je presenetil Američan Malcolm Bernard, ki je v drugi četrtini dosegel kar 13 točk ter bil trn v peti kapetana Jake Blažiča in soigralcev. Ti so bili zaradi poteka dogodkov vidno živčni, saj so bržkone pričakovali lažje delo. Sredi tretje četrtine so z delnim izidom 9:0 nekoliko lažje zadihali, Heliosu sicer ob koncu zadnje četrtine dovolili, da je za hip znova prešel v vodstvo, nato pa stvari vzeli v svoje roke in prišli do prve zmage v finalni seriji.

»Helios je bil sproščen in imel prednost domačega parketa. So dobra strelska ekipa, a so tokrat vseeno, predvsem v ključnih trenutkih, zadevali več, kot je to običajno. Mi smo vseeno pokazali dovolj čvrstine in zbranosti, da smo tekmo na koncu zasluženo dobili,« je povedal trener Olimpije Zoran Martić, ki je bil vidno nezadovoljen s potezo vodilnih v klubu, ki so se raje kot za ogled finalne tekme svojega moštva v državnem prvenstvu odločili za odhod v Berlin na zaključni turnir četverice evrolige. »Svež spomin je na zaključek tekme, ko je imel Mahkovic priložnost, da izenači ali nas celo povede v prednost za točko, pa je dvakrat zgrešil s črte prostih metov. Nasploh imam občutek, da so prosti meti odločili tekmo. Olimpija je dala kar dvanajst točk več od nas v tem pogledu, kar se v tesni tekmi še kako pozna. Ranila sta nas tudi dve trojki Olimpije, ki so ju zadeli od table. Ves čas smo se borili in nismo popuščali. Končna razlika niti ni realna glede na potek dogodkov. Svojim igralcem lahko samo čestitam za prikazano,« pa je misli strnil trener Heliosa Damjan Novaković.