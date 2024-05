»Izbrati bomo morali med podporo mednarodnim institucijam in pravni državi ali podporo Izraelu. Oboje bo precej težko,« je Borrell danes dejal na konferenci v Firencah, poroča bruseljski portal Politico.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU se je s tem odzval na odločitev ICJ, ki je danes med drugim odločilo, da mora Izrael nemudoma zaustaviti vojaško ofenzivo v Rafi in zagotoviti, da bo tamkajšnji mejni prehod odprt za neovirano dostavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze.

Na odločitev ICJ se je odzval tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. »Odredbe Meddržavnega sodišča so za pogodbenice zavezujoče in jih morajo spoštovati. Pričakujem njihovo popolno in takojšnjo izvajanje,« je zapisal na omrežju X.

Odločitev ICJ so med drugim pozdravili v Južni Afriki, ki je na sodišče vložila zahtevo za nujne ukrepe za ustavitev izraelske ofenzive v Rafi, ter predstavniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas in Palestinske uprave, ki upravlja dele zasedenega Zahodnega brega.

Predstavnik Hamasa Basem Naim je ob tem dejal, da »mora Varnostni svet ZN storiti več, da bi ustavil izraelski napad na Gazo«, poroča katarska televizija Al Jazeera. »Menimo, da to ni dovolj, saj okupacijska agresija poteka na celotnem območju Gaze in je zlasti na severu Gaze prav tako brutalna in nevarna,« je dejal.

Do današnjih odločitev ICJ prihaja po tem, ko je Južna Afrika v začetku meseca vložila prošnjo za začasne nujne ukrepe, s katerimi bi Izraelu naložili, da ustavi svoje vojaške operacije na območju Gaze, vključno z mestom Rafa, kjer izvaja ofenzivo.