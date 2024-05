Predsednik sindikata Frančišek Verk ugotavlja, da se »načelnicam in načelnikom upravnim enot nalaga vse naloge, ki si jih je mogoče izmisliti kot obvezne naloge med izvajanjem stavke«. V sindikatu ugotavljajo, da je večina načelnic in načelnikov popustila pritiskom ministrstva za javno upravo, zato posledično pritiskajo na svoje uslužbence, ki bi na ta način morali opravljati vse naloge, ki so v pristojnosti upravnih enot.

Iz službe za upravne enote so namreč načelnice in načelnike upravnih enot v četrtek obvestili, da je bil seznam bistvenih nalog za upravne enote, kjer stavkajo vsak delovni dan, dopolnjen z nalogami s področij ministrstva za digitalno preobrazbo in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ob tem pa so pojasnili, da zakon o stavki določa, da delavci v državnih organih lahko uresničujejo pravico do stavke pod pogojem, da ob tem ni bistveno ogroženo uresničevanje funkcije organa, kar pomeni, da je na upravnih enotah izvajanje bistvenih nalog v času stavke treba zagotoviti dnevno in nemoteno.

V sindikatu medtem opozarjajo, da zakon o stavki »govori o določitvi najnujnejših del in nalog, ne pa o vseh nalog, saj je na ta način stavka nemogoča oz. prepovedana«. Tako so Inšpektoratu RS za delo prijavili pritiske na javne uslužbence upravnih enot ter načelnice in načelnike. V teku je tudi vlaganje kazenskopravnih sredstev zoper nekatere načelnike in načelnice ter odgovorne posameznike na ministrstvu za javno upravo.

»Gre za utemeljene sume kršitev zakona o stavki, kazniva dejanja šikaniranja na delovnem mestu ter nedopustne pritiske in grožnje, ki gredo tako daleč, da z ministrstvo za javno upravo načelnikom grozi, da bodo kazensko odgovorni, če bodo stavkajočim izplačali plače,« pojasnjujejo v sindikatu.

Kar zadeva pogovore glede njihovih stavkovnih zahtev, pa ocenjujejo, da ni nekega napredka. S stavko zaposleni na upravnih enotah zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in tudi povečanje kadrovskega načrta na določenih upravnih enotah. V pogajanjih z vladno stranjo pa se je izoblikovala še zahteva o 300 evrih bruto dodatka vsem zaposlenim do konca pogajanj o prenovi plačnega sistema.

Po zadnjih podatkih ministrstva za javno upravo vsak delovni dan do preklica stavkajo na 34 upravnih enotah, še na 13 upravnih enotah nadaljujejo s stavkovnimi aktivnostmi ob sredah. Na 11 upravnih enotah pa stavke ni.