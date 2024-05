V zadnjem letu dni so številni oboroženi spopadi po svetu poslabšali razmere za humanitarne delavce. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v svojem zadnjem poročilu na to temo navedel, da je bilo leta 2023 po svetu ubitih 91 humanitarnih delavcev, še 120 je bilo ranjenih in 53 ugrabljenih.

V to statistiko ni všteta Gaza, kjer je Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) v izraelskih napadih od oktobra lani izgubila 142 članov svojega osebja.

Osnutek resolucije je že lani sestavila Brazilija, ki pa se ji je decembra mandat iztekel, njeno delo pa je nadaljevala Švica.

Resolucija poziva vse države, da so odgovorne za zaščito humanitarnih delavcev na svojem ozemlju, na kar opozarja tudi vse strani v oboroženih spopadih in zahteva neoviran dostop humanitarne pomoči do prebivalstva, ki jo potrebuje.

Države prav tako poziva k hitrim preiskavam nasilja nad humanitarnimi delavci in kršitev mednarodnega humanitarnega prava ter kaznovanju odgovornih. Od generalnega sekretarja ZN resolucija zahteva redna poročila o kršitvah.

"Letos se na pogum humanitarnih delavcev po svetu zanaša kar 300 milijonov ljudi. Upamo, da bo ta resolucija pomagala k večjemu zavedanju o pomenu njihovega dela, tveganjih, s katerimi se soočajo, in zaščiti, ki jo potrebujejo," je v Varnostnem svetu povedala namestnica slovenskega veleposlanika pri ZN Ondina Blokar Drobnič.

"Slovenija ostaja zaskrbljena zaradi napadov na humanitarne delavce in velikega števila žrtev. Od leta 2003, ko je Varnostni svet ZN sprejel prvo resolucijo o njihovi zaščiti, je bilo po svetu ubitih najmanj 2491 humanitarnih delavcev, več kot 4500 jih je bilo ranjenih ali ugrabljenih. To enostavno ni sprejemljivo," je dodala.

Slovenija, ki je bila sopredlagateljica resolucije, ob tem posebej pozdravlja poudarek na zagotavljanju enakopravne udeležbe žensk v humanitarnih dejavnostih in priznanje izzivov, kot so kampanje za širjenje dezinformacij.