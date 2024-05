Gre za psa japonske pasme shiba inu z imenom Kabosu, ki je postal spletna senzacije že več let pred uveljavitvijo kriptovalut. Sprva je zaslovel zaradi slike, na kateri s prekrižanimi tačkami s strani sumničavo gleda v kamero. Slika se je kot mem po spletu kmalu razširila v različnih formatih in variacijah in še danes velja za eno izmed najbolj prepoznavnih. Originalna sliko so kasneje kot NFT prodali po ceni štiri milijone evrov.

V zadnjih letih pa je bil psiček Kabosu bolj poznan kot maskota kriptovalute dogecoin, ki sprva ni bila nič več kot še ena spletna šala oziroma parodija virtualnih kovancev. Ta se je kot mem prvič pojavila ne spletnem portalu Reddit. Dogecoin je bil postavljen leta 2013, leta 2021 pa je s podporo Elona Muska dosegel svojo rekordno tržno kapitalizacijo v višini pet milijard ameriških dolarjev.

This has been an exciting week for #Dogecoin! Core received a significant upgrade & the new https://t.co/npxXeKLtIR website was revealed with the addition of the Dogepedia page launched to help fight the FUD! Drop your best memes of the week below celebrating these achievements! pic.twitter.com/LfRF0rfQLB