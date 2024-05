V raziskavi, ki so jo na zavodu za zaposlovanje izvedli aprila in maja, je sodelovalo skoraj 3150 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije, ki skupaj zaposlujejo 344.000 ljudi.

Iz raziskave je razvidno, da se je s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev v preteklega pol leta soočala dobra polovica vprašanih delodajalcev (50,3 odstotka). Velika podjetja so se s pomanjkanjem ustreznih kandidatov soočala najpogosteje, to je v več kot 80 odstotkih.

Delodajalci v drugi polovici leta napovedujejo 2,3-odstotno rast števila zaposlenih oziroma okoli 35.600 novih zaposlitev. V prihodnji polovici leta bodo najpogosteje iskani delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih in drugih ustanovah, prodajalci ter elektroinštalaterji. Med poklice, pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri iskanju ustreznih sodelavcev, se po pojasnilih zavoda uvrščajo še vozniki avtobusov in natakarji.