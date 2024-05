Gre za odziv na izjave podpredsednice španske vlade Marie Jesus Montero, ki je pozvala k osvoboditvi Palestine, in špansko napoved o priznanju Palestine v prihodnjem tednu. Izraelski minister je v objavi na omrežju X zapisal, da gre za posledico antisemitskih pozivov podpredsednice španske vlade.

"Če želi ta nevedna, sovraštva polna posameznica razumeti, za kaj si radikalni islam resnično prizadeva, naj preuči 700 let islamske vladavine v Al-Andalusu - današnji Španiji," je bil Kac še kritičen do podpredsednice španske vlade.

In response to Spain's recognition of a Palestinian state and the antisemitic call by Spain's Deputy Prime Minister to not just recognize a Palestinian state but to 'liberate Palestine from the river to the sea,' I have decided to sever the connection between Spain's…