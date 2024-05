Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, jih je o dogodku v četrtek okoli poldneva obvestil oškodovanec. Pogovor z neznanim goljufom sta sprva začela po telefonu, nato pa ga nadaljevala preko spleta, kjer je storilec s podatki oškodovanca ustvaril račun, preko katerega se je povezal z njegovimi bančnimi podatki ter z njega ukradel okoli 25.000 evrov.

Policisti še zbirajo obvestila, hkrati pa opozarjajo na previdnost. Ob tem ljudi pozivajo, naj se ne oglašajo na neznane telefonske klice, če že prejmejo klic s ponudbami o zaslužku s kriptovalutami, pa naj takoj prekinejo povezavo.

Eden od prijaviteljev je pogovor posnel in je zanimivo poslušati, kako zelo vztrajni so. https://t.co/PeH0LNf90q V teh primerih vedno želijo, da si na telefon/računalnik naložite program za oddaljen dostop, vse pojasnila so v našem članku https://t.co/S011sJXVVj