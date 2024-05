Junak večera je bil s tremi zadetki Ademola Lookman. Nogometaši Atalante so prvič v zgodovini kluba igrali finale kakšnega od evropskih klubskih tekmovanj in takoj prišli do lovorike. Doslej so imeli v svoji vitrini zgolj eno trofejo, leta 1963 je zasedba iz Bergama dobila italijanski pokal.