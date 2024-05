Seveda se je na takšen način težko pogovarjati. Obstaja lahko tisoč in ena špekulacija, kaj se bo dogajalo in ali se bo dogajalo. Ja, marsikaj se lahko zgodi. Tudi to, da Panvita ne bi našla strateškega partnerja in bi, govorim na pamet, čez tri leta šla v stečaj. Trdno sem prepričan, da smo sprejeli dobro odločitev, ne samo dobro za lastnike, ampak v dobro družbe, pomurske regije in tudi Slovenije kot celote. Zdi se mi, kar je seveda moje subjektivno mnenje, da v medijih ni bilo govora o argumentih, ne argumentirane razprave, ampak je bil v ospredju klasičen populizem, Hrvati so prišli, odnesli nam bodo zemljo … Nihče pa se ni vprašal, zakaj so to naredili, kaj je temu botrovalo, kakšna je njihova ideja. Večer