Z odprtjem stolpa Kristal, ki se vzpenja 106 metrov v višino in je najvišji razgledni stolp pri nas, si v občini Rogaška Slatina v prihodnje obetajo še večji obisk tako domačih kot tujih gostov. A projekt je spremljalo nemalo težav, cena pa je zrasla za kar sto odstotkov. »Pred petimi, šestimi leti, ko smo začeli snovati ta projekt, smo porabili veliko energije, da smo ljudi prepričali, zakaj bi po vzoru nekaterih tujih mest stolp postavili v center mesta in ne na kakšen bližnji hrib. Na koncu nam je uspelo in upam, da bomo v naše mesto privabili še več gostov in ustvarili še več prihodkov. Prav tako smo z vzporednima objektoma, nadhodom Sonce in parkiriščem »park and ride« sanirali degradirano območje nekdanjega mizarstva, obiskovalci in gostje hotela pa se lahko do stolpa sprehodijo peš skozi zdraviliški park, čez promenado in 183 metrov dolg nadhod. Ob tem smo lokalnim ponudnikom omogočili tudi prodajo domačih izdelkov v petih prodajnih hiškah ob stolpu, posredno in neposredno pa bomo z odprtjem stolpa ustvarili tudi nekaj novih delovnih mest,« poudarja prednosti projekta slatinski župan Branko Kidrič.

Nasprotovanja, referendum in podražitve

Gradnja stolpa je trajala dve leti, projekt pa se je z dveh in pol podražil na kar pet milijonov evrov. Od tega je dva milijona evrov primaknilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (še v prejšnji vladi), razliko pa je občina zagotovila iz lastnih virov ter s pomočjo 30 donatorjev. »Na javnem natečaju smo izbrali nekoliko drugačno končno verzijo stolpa, kar je projekt posledično podražilo. Sprva je bil steber zamišljen konstantno, zdaj pa se na vrhu iz štirikotnika razširi v šesterokotnik, torej obliko kristala. Prav tako so na vrhu tri etaže in ne le dve, kot je bilo prvotno načrtovano, dražji je bil tudi gradbeni material, prav tako storitve,« župan upravičuje še enkrat višjo ceno projekta, ki so mu nekateri svetniki pa tudi Slatinčani sprva nasprotovali. Šlo je tako daleč, da so se na koncu za ali proti njemu izrekali celo na referendumu, in to v času epidemije. A večina tistih, ki so se referenduma udeležili, je projekt podprla. Ovir za po besedah nekaterih »županov« projekt tako ni bilo več. Čas bo pokazal, ali bo res privabil vsaj 60.000 obiskovalcev na leto in tako upravičil stroške.

Na 104 metrih je odprta terasa

Je pa stolp Kristal tudi edini s kavarno in interaktivno vsebino na vrhu. V pritličju je informacijska točka in prodajalna s spominki, obiskovalci pa se bodo na 96 metrov višine, kjer je kavarna s 40 sedišči, lahko popeljali izključno z dvigalom, čeprav do vrha vodi tudi 594 stopnic. Iz kavarne se na vse strani odpira čudovit razgled, le na stekleni krog, nekakšno adrenalinsko točko, bodo verjetno stopili le tisti, ki nimajo težav z višino. Še eno etažo višje, na 100 metrih, se nahaja panorama za mirno razgledovanje okolice. Tu si lahko nadenete virtualna očala in v desetih minutah poletite nad Rogaško Slatino, spoznate legendo o krilatem konju Pegazu, repliko znamenitega wandelbahna ter se na zabaven način seznanite z znamenitostmi, naravnimi danostmi in zgodovino kraja. Na 104 metrih višine pa je še odprta terasa, obdana z dva metra visoko stekleno ograjo, na kateri se bo lahko zadrževalo do 150 obiskovalcev hkrati.

*** 10 € je cena vstopnice za odrasle za vzpon na stolp Kristal, za otroke in skupine pa dva evra manj.