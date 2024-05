Kriptovalute kot politična tema

V svetu kriptovalut je trenutno večina pozornosti usmerjena v ether, drugo največjo kriptovaluto po tržni kapitalizaciji. Njena vrednost se je v zadnjem tednu povečala za približno 30 odstotkov, kot posledica dogajanja okrog promptnega ETF za ether. V začetku tedna so analitiki pri Bloombergu kar potrojili verjetnost, da bodo kotirajoči skladi (ETF) sprejeti. Izrazita sprememba v verjetnosti je posledica nepričakovanega odnosa ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo​ (SEC) do vprašanja ETF za ether. Tako je spremembo pojasnil Eric Belchunas na omrežju X in dodal, da postajajo kriptovalute izrazito politična tema v ZDA. Glede na dogajanje se zdi, da bodo ETF za ether slej ko prej sprejeti. SEC se mora odločiti o usodi ETF-izdajalcev VanEck in ARK Invest. V primeru sprejetja bodo verjetno sprejeti tudi drugi predlogi za ustanovitev, med katerimi izstopata izdajatelja BlackRock in Fidelity. Zanimiva je tudi statistika BlackRocka, ki ima v svoji zgodovini več kot 99-odstotno uspešnost, ko je pri SEC zaprosil za ustanovitev novih ETF; za zdaj jim je SEC zavrnil zgolj eno prijavo. Takšna statistika kaže resnost BlackRocka za izvedbo in ustanovitev novih produktov. Glede samega trga kriptovalut bi bilo sprejetje ETF pozitivno za celoten trg. Pomenilo bi tudi spremembo dosedanjega odnosa SEC do kriptovalut oziroma bolj specifično do protokolov​ PoS. Alternativne kriptovalute bi pridobile regulatorno jasnost in naklonjenost, ki je doslej niso imele.