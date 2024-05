Zaradi gorečega vozila je na štajerski avtocesti nastal zastoj.

❗️Zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru zaradi gorečega vozila. pic.twitter.com/xBwB4cHQgb

Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti Blagovica-Trojane.

Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo voznike, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.

‼️‼️🔥🔥‼️‼️ Požar vozila je zaprl ŠTAJERSKO AVTOCESTO med Blagovico in Trojanami‼️ USTVARITE REŠEVALNI PAS IN OMOGOČITE ČIMHITREJŠO INTERVENCIJO 🚒 in odpravo posledic