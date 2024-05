Na sodišču v Smederevu v Srbiji so danes nameravali opraviti pripravljalni narok zoper 21-letnega Uroša Blažića, ki je maja lani v Malem Orašju in Duboni z avtomatsko puško ubil devet mladih ljudi, še dvanajst pa ranil. A jim ga ni uspelo izvesti, saj so Blažića takoj po tem, ko so ga privedli v dvorano, napadli sorodniki žrtev.

»Ubil mi je sina! Ubil mi je sina!« je v solzah kričal oče ene od žrtev in se pognal proti obtoženemu, a so ga pazniki in varnostniki prestregli. Neka mati je v obupu hlipala: »Ustrelil mi je sina in hčerko!« Druga mati umorjenega je padla v nezavest. Že nekaj trenutkov pozneje so prvoobtoženega, ki je bil že ob prihodu na sodišče opremljen z zaščitnim jopičem, noge in roke pa je imel vklenjene, odpeljali. Njegovega tudi obtoženega očeta, ki je imel Uroša prvič priložnost videti po enem letu, v dvorano sploh niso utegnili privesti. Odgovarjati bo med drugim moral, ker je doma hranil veliko orožja, streliva in eksplozivnih snovi. Kasneje so sporočili, da je narok za oba preložen in da ga bodo opravili na sodišču v Beogradu.

Največ 20 let zapora

Zbralo se je veliko sorodnikov in prijateljev žrtev. V črnini, na majicah so imeli natisnjene podobe devetih umrlih v masakru. Prišli so tudi številni predstavniki medijev, a tudi množica pripadnikov varnostnih služb v civilu in uniformah. Že ob prihodu na sodišče so veljali strogi varnostni ukrepi, vsak, ki je želel vstopiti, je moral skozi podroben pregled. Pripravljalni narok je po srbski zakonodaji sicer zaprt za javnost. Na njem tožilec predstavi obtožnico, nakar on in obramba predlagajo dokaze, ki po po njihovi oceni morali izvesti med sojenjem. Na koncu se obtožni na kratko izjavi o krivdi. Šele potem sledi sojenje, na katerem javnost, razen če sodnik ne odloči drugače, lahko prisostvuje. Je pa že nekaj časa znano, da tožilstvo za Uroša Blažića in njegovega očeta predlaga po 20 let zapora, za Uroševega strica in brata, ki jima bodo ločeno sodili v Kragujevcu, pa šest let zapora. Ker prvoobtoženi v času zločina še ni dopolnil 21 let, ga ne morejo obsoditi na dosmrtno kazen – 20-letna kazen je najvišja možna.

Množični umor je Blažić zagrešil 4. maja lani pozno zvečer, slaba dva dneva po množičnem umoru v osnovni šoli v središču Beograda. Psihiater je ocenil, da je bil prišteven.